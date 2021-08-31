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Video: Загадкове вбивство 20-річної студентки у Вінниці

Очевидно, цей нелюд не зміг собі пробачити і покарав себе сам. Але це не остаточна версія. Моторошне і дуже загадкове вбивство у Вінниці. В орендованій квартирі в калюжі крові знайшли мертвою молоду студентку. На дівчині живого місця не було. Понад три десятки глибоких ножових ран не лишили жодного шансу вижити.  [read_more_news] Її сусіди бачили, з ким бідолашна зустрічалась востаннє. Чоловік мешкав за півсотні кілометрів. Але коли зайшли на його подвір’я, ледь не остовпіли! Ймовірний підозрюваний висів у зашморгу. Що ж пов’язувало 20-річну жертву і 32-річного самогубцю? Невже це він позбавив нещасну життя? Але ж за що? Тетяна Островщук дізналась жахаючі подробиці цієї любовної драми.

Загадкове вбивство 20-річної студентки у Вінниці
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Очевидно, цей нелюд не зміг собі пробачити і покарав себе сам.

Але це не остаточна версія.

Моторошне і дуже загадкове вбивство у Вінниці.

В орендованій квартирі в калюжі крові знайшли мертвою молоду студентку.

На дівчині живого місця не було.

Понад три десятки глибоких ножових ран не лишили жодного шансу вижити.   Також по темі: На Троєщині рецидивіст викинув кохану з балкона 7-го поверху

Її сусіди бачили, з ким бідолашна зустрічалась востаннє.

Чоловік мешкав за півсотні кілометрів.

Але коли зайшли на його подвір’я, ледь не остовпіли!

Ймовірний підозрюваний висів у зашморгу.

Що ж пов’язувало 20-річну жертву і 32-річного самогубцю?

Невже це він позбавив нещасну життя?

Але ж за що?

Тетяна Островщук дізналась жахаючі подробиці цієї любовної драми.

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ICTV / Надзвичайні новини / Загадкове вбивство 20-річної студентки у Вінниці / 31.08.2021 19:52
31.08.2021 19:52

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