Загадкове вбивство 20-річної студентки у Вінниці

Очевидно, цей нелюд не зміг собі пробачити і покарав себе сам.

Але це не остаточна версія.

Моторошне і дуже загадкове вбивство у Вінниці.

В орендованій квартирі в калюжі крові знайшли мертвою молоду студентку.

На дівчині живого місця не було.

Понад три десятки глибоких ножових ран не лишили жодного шансу вижити. Також по темі: На Троєщині рецидивіст викинув кохану з балкона 7-го поверху

Її сусіди бачили, з ким бідолашна зустрічалась востаннє.

Чоловік мешкав за півсотні кілометрів.

Але коли зайшли на його подвір’я, ледь не остовпіли!

Ймовірний підозрюваний висів у зашморгу.

Що ж пов’язувало 20-річну жертву і 32-річного самогубцю?

Невже це він позбавив нещасну життя?

Але ж за що?

Тетяна Островщук дізналась жахаючі подробиці цієї любовної драми.