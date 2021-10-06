Загадкова загибель жінки у занедбаному парку Рівного – що відомо

Загадкова смерть у занедбаному парку!

У Рівному поліція розслідує загибель жінки, яку знайшли мертвою з розтрощеною головою неподалік місцевого палацу дітей та молоді. Також по темі: Вибух у київській квартирі неподалік зоопарку - майстер залишився без робочих кінцівок

Ввечері вона поверталася з лікарні від хворого сина, але не дійшла додому якихось кількасот метрів.

Слідчі схиляються до версії, що це був нещасний випадок, адже нічого цінного в померлої не зникло, але чоловік загиблої припускає, що його дружину хтось зумисне спихнув з висоти і вона загинула при падінні.

Та хто і навіщо?

Про це далі в репортажі Павла Шамшина.