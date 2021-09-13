Загадкова загибель відомого судді Віталія Писанця – всі подробиці

Суддю Печерського суду столиці знайшли мертвим у заміському будинку його товариша.

Віталій Писанець приїхав у гості випити та посмакувати раками у компанії колишнього співробітника СБУ та діючого слідчого Солом’янського управління поліції.

І саме між поліцейським та суддею зав’язалася колотнеча, Писанець надавав стусанів товаришу, а потім сам упав і більше не встав!

Принаймні таку версію розповів господар будинку. Також по темі: Чаус у суді! Як українське правосуддя наздогнало суддю-хабарника

Але ця загадкова смерть оповита павутиною таємниць.

Що ж насправді відбувалося в тому маєтку і чому суддя поліз з кулаками до слідчого?

Чи стосувалася ця зустріч якихось резонансних справ, які вів Писанець?

До речі, одного разу суддю через його роботу вже ледь не відправили на той світ.