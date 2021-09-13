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Video: Загадкова загибель відомого судді Віталія Писанця – всі подробиці

Суддю Печерського суду столиці знайшли мертвим у заміському будинку його товариша. Віталій Писанець приїхав у гості випити та посмакувати раками у компанії колишнього співробітника СБУ та діючого слідчого Солом'янського управління поліції. І саме між поліцейським та суддею зав'язалася колотнеча, Писанець надавав стусанів товаришу, а потім сам упав і більше не встав! Принаймні таку версію розповів господар будинку. [read_more_news] Але ця загадкова смерть оповита павутиною таємниць. Що ж насправді відбувалося в тому маєтку і чому суддя поліз з кулаками до слідчого? Чи стосувалася ця зустріч якихось резонансних справ, які вів Писанець? До речі, одного разу суддю через його роботу вже ледь не відправили на той світ.

Загадкова загибель відомого судді Віталія Писанця – всі подробиці
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Суддю Печерського суду столиці знайшли мертвим у заміському будинку його товариша.

Віталій Писанець приїхав у гості випити та посмакувати раками у компанії колишнього співробітника СБУ та діючого слідчого Солом’янського управління поліції.

І саме між поліцейським та суддею зав’язалася колотнеча, Писанець надавав стусанів товаришу, а потім сам упав і більше не встав!

Принаймні таку версію розповів господар будинку. Також по темі: Чаус у суді! Як українське правосуддя наздогнало суддю-хабарника

Але ця загадкова смерть оповита павутиною таємниць.

Що ж насправді відбувалося в тому маєтку і чому суддя поліз з кулаками до слідчого?

Чи стосувалася ця зустріч якихось резонансних справ, які вів Писанець?

До речі, одного разу суддю через його роботу вже ледь не відправили на той світ.

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ICTV / Надзвичайні новини / Загадкова загибель відомого судді Віталія Писанця – всі подробиці / 13.09.2021 19:45
13.09.2021 19:45

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