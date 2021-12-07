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Video: Загадкова загибель студентів у Житомирі – зниклих друзів знайшли на дні водойми

Загадкова загибель студентів у Житомирі. Двох четвертокурсників місцевого коледжу, які безслідно зникли з гуртожитку, цілу добу розшукували друзі, рідні та мало не увесь навчальний заклад. Жах, але знайшли двох друзів буквально за сотню метрів від місця, де вони проживали – на дні технічної водойми, розташованої на території коледжу.  [read_more_news] Відтак питання де?, яке усіх турбувало досі, змінилося запитанням чому? Чому студенти опинилися на території, обнесеній високим парканом? Чому пішли на тонку кригу та ще й у темряві? І якщо це нещасний випадок, чому зникли деякі цінні речі? Наша Тетяна Островщук розповість про усі версії таємничої трагедії.

Загадкова загибель студентів у Житомирі – зниклих друзів знайшли на дні водойми
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Загадкова загибель студентів у Житомирі.

Двох четвертокурсників місцевого коледжу, які безслідно зникли з гуртожитку, цілу добу розшукували друзі, рідні та мало не увесь навчальний заклад.

Жах, але знайшли двох друзів буквально за сотню метрів від місця, де вони проживали – на дні технічної водойми, розташованої на території коледжу.   Також по темі: Студент знімав голих дівчат у гуртожитку на камеру! Cекс-скандал у Київському політехнічному університеті

Відтак питання де?, яке усіх турбувало досі, змінилося запитанням чому?

Чому студенти опинилися на території, обнесеній високим парканом?

Чому пішли на тонку кригу та ще й у темряві?

І якщо це нещасний випадок, чому зникли деякі цінні речі?

Наша Тетяна Островщук розповість про усі версії таємничої трагедії.

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ICTV / Надзвичайні новини / Загадкова загибель студентів у Житомирі – зниклих друзів знайшли на дні водойми / 07.12.2021 19:24
07.12.2021 19:24

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