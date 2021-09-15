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Video: Загадкова загибель полтавської бізнеследі – все, що відомо

Під Полтавою за загадкових обставин зникла жінка. 36-річну Анну Соляник бачили неподалік маленького села. Її автомобіль зламався і простояв на дорозі кілька днів. Сама жінка, здається, жила там весь цей час. [read_more_news] Від допомоги місцевих відмовилася. Анна керувала кількома магазинами у місті і їздила на робочому авто. Чому опинилася на тій дорозі – загадка. Коли власник Мазди приїхав забирати легковик, водійки там уже не було. У салоні чоловік знайшов її телефон і деякі речі. Але молоду і успішну жінку кинулися шукати не відразу. В цій історії безліч запитань, на які, можливо, ніхто ніколи не знайде відповіді.

Загадкова загибель полтавської бізнеследі – все, що відомо
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Під Полтавою за загадкових обставин зникла жінка.

36-річну Анну Соляник бачили неподалік маленького села.

Її автомобіль зламався і простояв на дорозі кілька днів.

Сама жінка, здається, жила там весь цей час. Також по темі: Провісники із потойбіччя допомогли знайти зниклу у Чернігові жінку

Від допомоги місцевих відмовилася.

Анна керувала кількома магазинами у місті і їздила на робочому авто.

Чому опинилася на тій дорозі – загадка.

Коли власник Мазди приїхав забирати легковик, водійки там уже не було.

У салоні чоловік знайшов її телефон і деякі речі.

Але молоду і успішну жінку кинулися шукати не відразу.

В цій історії безліч запитань, на які, можливо, ніхто ніколи не знайде відповіді.

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ICTV / Надзвичайні новини / Загадкова загибель полтавської бізнеследі – все, що відомо / 15.09.2021 20:08
15.09.2021 20:08

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