Загадкова загибель полтавської бізнеследі – все, що відомо

Під Полтавою за загадкових обставин зникла жінка.

36-річну Анну Соляник бачили неподалік маленького села.

Її автомобіль зламався і простояв на дорозі кілька днів.

Сама жінка, здається, жила там весь цей час. Також по темі: Провісники із потойбіччя допомогли знайти зниклу у Чернігові жінку

Від допомоги місцевих відмовилася.

Анна керувала кількома магазинами у місті і їздила на робочому авто.

Чому опинилася на тій дорозі – загадка.

Коли власник Мазди приїхав забирати легковик, водійки там уже не було.

У салоні чоловік знайшов її телефон і деякі речі.

Але молоду і успішну жінку кинулися шукати не відразу.

В цій історії безліч запитань, на які, можливо, ніхто ніколи не знайде відповіді.