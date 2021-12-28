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Video: Загадкова загибель головного лікаря з Рівненщини – його тіло знайшли під Києвом

Люди інколи здатні на справжнє звірство заради грошей. У Києві двоє іноземців побили та викинули в лісі лікаря з Рівненщини. Ярослав Сивий приїхав до столиці всього на кілька днів, зловив таксі, а потрапив до рук кровожерних покидьків. Чоловіки немов здуріли, коли побачили, що пасажир має при собі готівку.[read_more_news] Ви не повірите від якої суми у цих неадекватів голова пішла обертом й вони пішли на убивство. Від цієї цинічної і дуже жорстокої історії реально мороз шкірою.

Загадкова загибель головного лікаря з Рівненщини – його тіло знайшли під Києвом
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Люди інколи здатні на справжнє звірство заради грошей.

У Києві двоє іноземців побили та викинули в лісі лікаря з Рівненщини.

Ярослав Сивий приїхав до столиці всього на кілька днів, зловив таксі, а потрапив до рук кровожерних покидьків.

Чоловіки немов здуріли, коли побачили, що пасажир має при собі готівку. Також по темі: Суперечка між гостями квіткової крамниці до добра не довела - вбивство іноземця у Києві

Ви не повірите від якої суми у цих неадекватів голова пішла обертом й вони пішли на убивство.

Від цієї цинічної і дуже жорстокої історії реально мороз шкірою.

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ICTV / Надзвичайні новини / Загадкова загибель головного лікаря з Рівненщини – його тіло знайшли під Києвом / 28.12.2021 19:47
28.12.2021 19:47

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