Загадкова загибель головного лікаря з Рівненщини – його тіло знайшли під Києвом

Люди інколи здатні на справжнє звірство заради грошей.

У Києві двоє іноземців побили та викинули в лісі лікаря з Рівненщини.

Ярослав Сивий приїхав до столиці всього на кілька днів, зловив таксі, а потрапив до рук кровожерних покидьків.

Чоловіки немов здуріли, коли побачили, що пасажир має при собі готівку. Також по темі: Суперечка між гостями квіткової крамниці до добра не довела - вбивство іноземця у Києві

Ви не повірите від якої суми у цих неадекватів голова пішла обертом й вони пішли на убивство.

Від цієї цинічної і дуже жорстокої історії реально мороз шкірою.