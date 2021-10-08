Загадкова смерть народного депутата Антона Полякова – шокуючі подробиці

Шокуюча новина – у столиці прямо в таксі знайшли мертвим народного депутата Антона Полякова.

Чоловік загинув на очах у поліцейських, які зупинили машину, бо водій нахабно й дивно маневрував дорогою.

Але у таксиста нині залізна відмазка – каже, що він підібрав Полякова, який ледь стояв на ногах.

Версії загадкової смерті нардепа зараз дві – або природна смерть, або все ж таки отруєння! Також по темі: Тетяна Чорновол сяде? Екснародній депутатці інкримінують умисне вбивство в часи Майдану

Випливла ціла купа цікавих деталей.

Начебто депутат того вечора запивав горе, бо посварився зі своєю коханкою – теж депутаткою Анною Скороход.

У обраниці, до речі, сталася привселюдна істерика й вона навіть зомліла, коли почула про смерть Полякова.

Що ж відбувалося тієї таємничої ночі?

І чи дійсно хтось отруїв народного депутата?

Бо колеги загиблого по парламенту вже діляться порадами – що й як їсти й пити, щоб раптом не загинути.