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Video: Загадкова смерть народного депутата Антона Полякова – шокуючі подробиці

Шокуюча новина – у столиці прямо в таксі знайшли мертвим народного депутата Антона Полякова. Чоловік загинув на очах у поліцейських, які зупинили машину, бо водій нахабно й дивно маневрував дорогою. Але у таксиста нині залізна відмазка - каже, що він підібрав Полякова, який ледь стояв на ногах. Версії загадкової смерті нардепа зараз дві - або природна смерть, або все ж таки отруєння! [read_more_news] Випливла ціла купа цікавих деталей. Начебто депутат того вечора запивав горе, бо посварився зі своєю коханкою - теж депутаткою Анною Скороход. У обраниці, до речі, сталася привселюдна істерика й вона навіть зомліла, коли почула про смерть Полякова. Що ж відбувалося тієї таємничої ночі? І чи дійсно хтось отруїв народного депутата? Бо колеги загиблого по парламенту вже діляться порадами - що й як їсти й пити, щоб раптом не загинути.

Загадкова смерть народного депутата Антона Полякова – шокуючі подробиці
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Шокуюча новина – у столиці прямо в таксі знайшли мертвим народного депутата Антона Полякова.

Чоловік загинув на очах у поліцейських, які зупинили машину, бо водій нахабно й дивно маневрував дорогою.

Але у таксиста нині залізна відмазка – каже, що він підібрав Полякова, який ледь стояв на ногах.

Версії загадкової смерті нардепа зараз дві – або природна смерть, або все ж таки отруєння! Також по темі: Тетяна Чорновол сяде? Екснародній депутатці інкримінують умисне вбивство в часи Майдану

Випливла ціла купа цікавих деталей.

Начебто депутат того вечора запивав горе, бо посварився зі своєю коханкою – теж депутаткою Анною Скороход.

У обраниці, до речі, сталася привселюдна істерика й вона навіть зомліла, коли почула про смерть Полякова.

Що ж відбувалося тієї таємничої ночі?

І чи дійсно хтось отруїв народного депутата?

Бо колеги загиблого по парламенту вже діляться порадами – що й як їсти й пити, щоб раптом не загинути.

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ICTV / Надзвичайні новини / Загадкова смерть народного депутата Антона Полякова – шокуючі подробиці / 08.10.2021 19:41
08.10.2021 19:41

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