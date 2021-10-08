Video: Загадкова смерть народного депутата Антона Полякова – шокуючі подробиці
Шокуюча новина – у столиці прямо в таксі знайшли мертвим народного депутата Антона Полякова.
Чоловік загинув на очах у поліцейських, які зупинили машину, бо водій нахабно й дивно маневрував дорогою.
Але у таксиста нині залізна відмазка - каже, що він підібрав Полякова, який ледь стояв на ногах.
Версії загадкової смерті нардепа зараз дві - або природна смерть, або все ж таки отруєння! [read_more_news]
Випливла ціла купа цікавих деталей.
Начебто депутат того вечора запивав горе, бо посварився зі своєю коханкою - теж депутаткою Анною Скороход.
У обраниці, до речі, сталася привселюдна істерика й вона навіть зомліла, коли почула про смерть Полякова.
Що ж відбувалося тієї таємничої ночі?
І чи дійсно хтось отруїв народного депутата?
Бо колеги загиблого по парламенту вже діляться порадами - що й як їсти й пити, щоб раптом не загинути.
Загадкова смерть народного депутата Антона Полякова – шокуючі подробиці