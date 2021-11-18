Загадкова смерть багатодітної родини на Вінниччині – що відомо

На Вінниччині тим часом розбираються: від чого раптом загинула ціла багатодітна сім’я!

Навіть страшно собі це уявити!

Батько та мати і одразу четверо їхніх дітей – усі мертві, у власній хаті. Також по темі: У квартирі шкільного вчителя насмерть вчаділи молоді хлопці - трагедія на Львівщині

А знайшов їх ще один їхній син – тринадцятирічний хлопчик, найстарший, якому просто дивом пощастило залишитися живим!

Що ж там сталося, в тій оселі?

Наша Тетяна Островщук побувала на місці трагедії і зібрала всі версії.

Дивіться уважно і негайно перевірте, чи у безпеці зараз ви самі!