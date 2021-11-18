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Video: Загадкова смерть багатодітної родини на Вінниччині – що відомо

На Вінниччині тим часом розбираються: від чого раптом загинула ціла багатодітна сім'я! Навіть страшно собі це уявити! Батько та мати і одразу четверо їхніх дітей - усі мертві, у власній хаті.  [read_more_news] А знайшов їх ще один їхній син - тринадцятирічний хлопчик, найстарший, якому просто дивом пощастило залишитися живим! Що ж там сталося, в тій оселі? Наша Тетяна Островщук побувала на місці трагедії і зібрала всі версії. Дивіться уважно і негайно перевірте, чи у безпеці зараз ви самі!

Загадкова смерть багатодітної родини на Вінниччині – що відомо
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На Вінниччині тим часом розбираються: від чого раптом загинула ціла багатодітна сім’я!

Навіть страшно собі це уявити!

Батько та мати і одразу четверо їхніх дітей – усі мертві, у власній хаті.   Також по темі: У квартирі шкільного вчителя насмерть вчаділи молоді хлопці - трагедія на Львівщині

А знайшов їх ще один їхній син – тринадцятирічний хлопчик, найстарший, якому просто дивом пощастило залишитися живим!

Що ж там сталося, в тій оселі?

Наша Тетяна Островщук побувала на місці трагедії і зібрала всі версії.

Дивіться уважно і негайно перевірте, чи у безпеці зараз ви самі!

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ICTV / Надзвичайні новини / Загадкова смерть багатодітної родини на Вінниччині – що відомо / 18.11.2021 19:55
18.11.2021 19:55

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