Загадкова родинна трагедія у Борисполі! Замість затишного гніздечка – камера смерті

Замість затишного родинного гніздечка – камера смерті.

Трагічна історія з елементами справжньої містики розігралася у місті Борисполі на Київщині.

Скалічений голова родини на підлозі, поряд з трупом рідної доньки, господиня, яка втратила зв’язок із реальністю та маленька дівчинка, що стала заручницею цього страхіття. Також по темі: Загадкова смерть багатодітної родини на Вінниччині - що відомо

Цей фільм жахів на яву у домі своїх родичів застали місцеві жителі.

Хто чи що так познущалося з родини?

Подейкують, убивця невидимий і нечутний.

А ще одна жертва просто дивом вирвалася зі смертельної пастки напередодні трагедії.