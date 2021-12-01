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Video: Загадкова родинна трагедія у Борисполі! Замість затишного гніздечка – камера смерті

Замість затишного родинного гніздечка – камера смерті. Трагічна історія з елементами справжньої містики розігралася у місті Борисполі на Київщині. Скалічений голова родини на підлозі, поряд з трупом рідної доньки, господиня, яка втратила зв’язок із реальністю та маленька дівчинка, що стала заручницею цього страхіття.  [read_more_news] Цей фільм жахів на яву у домі своїх родичів застали місцеві жителі. Хто чи що так познущалося з родини? Подейкують, убивця невидимий і нечутний. А ще одна жертва просто дивом вирвалася зі смертельної пастки напередодні трагедії.

Загадкова родинна трагедія у Борисполі! Замість затишного гніздечка – камера смерті
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Замість затишного родинного гніздечка – камера смерті.

Трагічна історія з елементами справжньої містики розігралася у місті Борисполі на Київщині.

Скалічений голова родини на підлозі, поряд з трупом рідної доньки, господиня, яка втратила зв’язок із реальністю та маленька дівчинка, що стала заручницею цього страхіття.   Також по темі: Загадкова смерть багатодітної родини на Вінниччині - що відомо

Цей фільм жахів на яву у домі своїх родичів застали місцеві жителі.

Хто чи що так познущалося з родини?

Подейкують, убивця невидимий і нечутний.

А ще одна жертва просто дивом вирвалася зі смертельної пастки напередодні трагедії.

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ICTV / Надзвичайні новини / Загадкова родинна трагедія у Борисполі! Замість затишного гніздечка – камера смерті / 01.12.2021 20:08
01.12.2021 20:08

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