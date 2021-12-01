Загадкова родинна трагедія у Борисполі! Замість затишного гніздечка – камера смерті

Зять загинув від руки тещиної сестри – вбивство у Кременчуці
Дивну жіночку з Бердичева сусіди запідозрили у поїданні собачатини
В Україні готуються до приїзду володаря імперії Фейсбук Марка Цукерберга? Його викликає суд у Коростені
У Києві знайшли мертвим Сергія Зінченка – екс-суддю Солом’янського районного суду
Чотирирічну донечку нещадно забив до смерті рідний батько
Друзі прийшли захищати жінку від тирана, але самі опинилися на вістрі ножа – кривава розв’язка родинної драми
Кривава дуель за жіноче серце у Києві – за нестримні почуття розплатився власним життям
Бунтівна поліська школа здивувала всю Україну – невакциновані вчителі ходять на роботу