Задушив паралізовану дружину подушкою, а тіло закопав біля цвинтаря – розправа на Миколаївщині

Задушив паралізовану дружину, а тіло закопав біля цвинтаря.

На Миколаївщині 62-річний чоловік подушкою задушив свою 52-річну лежачу жінку, а потім ще близько трьох тижнів вдавав ніби із нею все гаразд.

Коли зникнення жінки помітили родичі та викликали поліцію, душогуб запевняв, що дружина сама померла, а він її власноруч поховав.