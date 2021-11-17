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Video: Задушив паралізовану дружину подушкою, а тіло закопав біля цвинтаря – розправа на Миколаївщині

Задушив паралізовану дружину, а тіло закопав біля цвинтаря. На Миколаївщині 62-річний чоловік подушкою задушив свою 52-річну лежачу жінку, а потім ще близько трьох тижнів вдавав ніби із нею все гаразд. Коли зникнення жінки помітили родичі та викликали поліцію, душогуб запевняв, що дружина сама померла, а він її власноруч поховав.

Задушив паралізовану дружину подушкою, а тіло закопав біля цвинтаря – розправа на Миколаївщині
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Задушив паралізовану дружину, а тіло закопав біля цвинтаря.

На Миколаївщині 62-річний чоловік подушкою задушив свою 52-річну лежачу жінку, а потім ще близько трьох тижнів вдавав ніби із нею все гаразд.

Коли зникнення жінки помітили родичі та викликали поліцію, душогуб запевняв, що дружина сама померла, а він її власноруч поховав.

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ICTV / Надзвичайні новини / Задушив паралізовану дружину подушкою, а тіло закопав біля цвинтаря – розправа на Миколаївщині / 17.11.2021 20:07
17.11.2021 20:07

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