Заборонене кохання, зраджені обіцянки та старі борги – вбивство у Фастові

Обличчям у підлогу в калюжі власної крові – так моторошно обірвалося життя 38-річного батька трьох дітей у Фастові на Київщині.

На тілі нещасного не було живого місця – всюди синці та садна, а голова проламана.

Чоловік помирав довго і в муках. Жахіття! Також по темі: Пішла в гості до коханця - живою більше не повернулась! Гнітючі пристрасті на Одещині

Та ще більше місцевих ошелешила новина, що так безжалісно розправився із загиблим його найліпший друг.

Зраджені обіцянки, старі борги і заборонене кохання – ще довго ця детективна історія буде тривожити уяву мешканців невеликого містечка.