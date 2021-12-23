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Video: Заборонене кохання, зраджені обіцянки та старі борги – вбивство у Фастові

Обличчям у підлогу в калюжі власної крові - так моторошно обірвалося життя 38-річного батька трьох дітей у Фастові на Київщині. На тілі нещасного не було живого місця - всюди синці та садна, а голова проламана. Чоловік помирав довго і в муках. Жахіття! [read_more_news] Та ще більше місцевих ошелешила новина, що так безжалісно розправився із загиблим його найліпший друг. Зраджені обіцянки, старі борги і заборонене кохання - ще довго ця детективна історія буде тривожити уяву мешканців невеликого містечка.

Заборонене кохання, зраджені обіцянки та старі борги – вбивство у Фастові
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Обличчям у підлогу в калюжі власної крові – так моторошно обірвалося життя 38-річного батька трьох дітей у Фастові на Київщині.

На тілі нещасного не було живого місця – всюди синці та садна, а голова проламана.

Чоловік помирав довго і в муках. Жахіття! Також по темі: Пішла в гості до коханця - живою більше не повернулась! Гнітючі пристрасті на Одещині

Та ще більше місцевих ошелешила новина, що так безжалісно розправився із загиблим його найліпший друг.

Зраджені обіцянки, старі борги і заборонене кохання – ще довго ця детективна історія буде тривожити уяву мешканців невеликого містечка.

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ICTV / Надзвичайні новини / Заборонене кохання, зраджені обіцянки та старі борги – вбивство у Фастові / 23.12.2021 19:23
23.12.2021 19:23

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