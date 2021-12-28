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Video: За прихисток – ніж у горло! Безжалісне вбивство на Донеччині

Не менш обережним треба бути і з тим, кого до себе у гості запрошуєте. Гість може виявитись ще тим безжалісним вбивцею. На Донеччині хазяїн квартири привів помешкання безпритульного, накормив його, напоїв, а той замість подяки встромив йому ніж у горло. Але ж за що?

За прихисток – ніж у горло! Безжалісне вбивство на Донеччині
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Не менш обережним треба бути і з тим, кого до себе у гості запрошуєте.

Гість може виявитись ще тим безжалісним вбивцею.

На Донеччині хазяїн квартири привів помешкання безпритульного, накормив його, напоїв, а той замість подяки встромив йому ніж у горло.

Але ж за що?

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ICTV / Надзвичайні новини / За прихисток – ніж у горло! Безжалісне вбивство на Донеччині / 28.12.2021 19:27
28.12.2021 19:27

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