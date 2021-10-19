За дивних обставин помер рідний брат загиблого мера Кривого Рогу Павлова

Рідного брата загиблого мера Кривого Рогу знайшли мертвим у власній квартирі.

Тіло виявив друг, якому той напередодні жалівся на погане самопочуття.

Чоловік навіть не пішов на роботу, бо буцімто йому було зле. Також по темі: Загибель мера Кривого Рогу Костянтина Павлова - всі подробиці

Та й за попередніми висновками судово-медичного експерта, видимих слідів насильства на тілі небіжчика немає, а речі та гроші з квартири брата загиблого мера не зникли.

Два місяці тому, 15 серпня мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим із вогнепальним пораненням на порозі власного будинку.

Слідчі вже відкинули версію вбивства міського голови, адже той був у будинку один, а експертизи підтвердили, що це було саме самогубство.

Тепер у ванній кімнаті своєї ж квартири знаходять мертвим його рідного брата, Андрія Павлова.

Невже брат не витримав втрати та пішов шляхом свого родича?

Наразі у слідства декілька версій того, що сталося.

Які саме дізнавався Олег Єрмолінський.