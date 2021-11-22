З розгону – у цистерну! Пекельна аварія на швидкісній Бориспільській трасі

З розгону – у цистерну!

На швидкісній Бориспільській трасі водій Форда спрямував своє авто просто у багатотонку, що зупинилась у правому ряду!

Від удару легковик спалахнув, немов сірник! Також по темі: Молодіжна футбольна команда дорогою додому з матчу Шахтар-Реал потрапила в смертельну ДТП

Просто з людьми в салоні!

Хто рятував постраждалих?

Що розповідає кермувальник автоцистерни?

І чи вдалося вижити жертвам пекельної аварії?

Олександр Храпач був на місці жагучих подій.