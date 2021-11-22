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Video: З розгону – у цистерну! Пекельна аварія на швидкісній Бориспільській трасі

З розгону - у цистерну! На швидкісній Бориспільській трасі водій Форда спрямував своє авто просто у багатотонку, що зупинилась у правому ряду! Від удару легковик спалахнув, немов сірник![read_more_news] Просто з людьми в салоні! Хто рятував постраждалих? Що розповідає кермувальник автоцистерни? І чи вдалося вижити жертвам пекельної аварії? Олександр Храпач був на місці жагучих подій.

З розгону – у цистерну! Пекельна аварія на швидкісній Бориспільській трасі
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З розгону – у цистерну!

На швидкісній Бориспільській трасі водій Форда спрямував своє авто просто у багатотонку, що зупинилась у правому ряду!

Від удару легковик спалахнув, немов сірник! Також по темі: Молодіжна футбольна команда дорогою додому з матчу Шахтар-Реал потрапила в смертельну ДТП

Просто з людьми в салоні!

Хто рятував постраждалих?

Що розповідає кермувальник автоцистерни?

І чи вдалося вижити жертвам пекельної аварії?

Олександр Храпач був на місці жагучих подій.

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ICTV / Надзвичайні новини / З розгону – у цистерну! Пекельна аварія на швидкісній Бориспільській трасі / 22.11.2021 20:05
22.11.2021 20:05

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