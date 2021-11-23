З холодною головою підійшов до виконання свого злого умислу – вбивство через помсту на Львівщині

Із холодною головою підійшов до виконання свого злого умислу мешканець Львівщини.

Уявіть, нелюд готувався до звірячої розправи аж три роки.

Його жертву все містечко знало, як напрочуд доброго чоловіка.

Але душогуб затаїв на нього кровну образу і закатував нещасного просто в ліжку. Також по темі: Ображений безумець влаштував сусідам пекельну помсту за примусове лікування

А наступного дня – у голові не вкладається – повернувся на місце розправи, аби заховати тіло в сараї.

Ще й підглядав за роботою поліцейських і навіть спробував заплутати сліди.

На кого ж намагався перевести стрілки?

Чи спіймали, зрештою, справжнього вбивцю?

Євгенія Полікарпова дізналася без перебільшення шокуючі подробиці.