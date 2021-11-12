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Video: Їхав з подарунками до коханої та загубив їх у метро! Тепла осіння історія

Ця історія неймовірно добра. У вагоні столичного метро пасажири натрапили на пакет у якому були два загадкові подарунки. Ризикувати люди, мабуть, не захотіли, бо, а раптом у кольоровому папері замотана вибухівка й тому передали пакунки у бюро знахідок.  [read_more_news] Там коробки просканували, нічого небезпечного не помітили, тому взялися шукати власника цього добра. Що всередині була справжня таємниця. З цікавістю за цією історію спостерігала і наша Олена Ровенчук. Вона бачила фінал і вже знає, що ж там було всередині й кому готували сюрприз.

Їхав з подарунками до коханої та загубив їх у метро! Тепла осіння історія
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Ця історія неймовірно добра.

У вагоні столичного метро пасажири натрапили на пакет у якому були два загадкові подарунки.

Ризикувати люди, мабуть, не захотіли, бо, а раптом у кольоровому папері замотана вибухівка й тому передали пакунки у бюро знахідок.   Також по темі: В київському метро народився малюк - пологи приймали пасажири

Там коробки просканували, нічого небезпечного не помітили, тому взялися шукати власника цього добра.

Що всередині була справжня таємниця.

З цікавістю за цією історію спостерігала і наша Олена Ровенчук.

Вона бачила фінал і вже знає, що ж там було всередині й кому готували сюрприз.

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ICTV / Надзвичайні новини / Їхав з подарунками до коханої та загубив їх у метро! Тепла осіння історія / 12.11.2021 20:17
12.11.2021 20:17

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