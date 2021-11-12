Їхав з подарунками до коханої та загубив їх у метро! Тепла осіння історія

Ця історія неймовірно добра.

У вагоні столичного метро пасажири натрапили на пакет у якому були два загадкові подарунки.

Ризикувати люди, мабуть, не захотіли, бо, а раптом у кольоровому папері замотана вибухівка й тому передали пакунки у бюро знахідок. Також по темі: В київському метро народився малюк - пологи приймали пасажири

Там коробки просканували, нічого небезпечного не помітили, тому взялися шукати власника цього добра.

Що всередині була справжня таємниця.

З цікавістю за цією історію спостерігала і наша Олена Ровенчук.

Вона бачила фінал і вже знає, що ж там було всередині й кому готували сюрприз.