Їхав з подарунками до коханої та загубив їх у метро! Тепла осіння історія

Біля станції метро у Києві прогримів гучний вибух
Міст Метро у Києві захопив терорист
У Києві відкрили роботу метрополітену. Як дістатись на роботу без бою
У столичному метро активісти влаштували полювання на банду кишенькових крадійок
Криваве місиво та стрілянина: поблизу однієї зі станцій київського метро сталася жорстока сутичка
У час пік в Києві зупинилося метро: дим, паніка і тиснява
Спецоперація у київському метро: вибухи, стрілянина і затримання терористів
МНС назвало київське метро небезпечним