seach
ICTV - Разом краще

Video: Їхав у маршрутці зі смаколиками святкувати іменини, а отримав на горіхи від водія – що відбулося

У Запоріжжі водій маршрутки - повний неадекват, інакше цього виродка не назвеш, - вигнав з салону старенького пенсіонера та ще й покалічив, прибивши дверима! Нещасний дідусь аж знепритомнів, бо отримав травму голови.[read_more_news] Лиш уявіть, того страшного дня Валентину Івановичу саме виповнилося 82 роки і іменинник їхав святкувати - з повним гостинцями рюкзаком. Саме той рюкзак і став поперек горла агресивному керманичу! Відколи це пасажири не мають права перевозити багаж? Хто такий цей лютий мерзотник? Його ж виженуть якомога далі від людей чи продовжить їх возити і знущатись, коли заманеться? Аж зло бере!

Їхав у маршрутці зі смаколиками святкувати іменини, а отримав на горіхи від водія – що відбулося
0 Коментувати

У Запоріжжі водій маршрутки – повний неадекват, інакше цього виродка не назвеш, – вигнав з салону старенького пенсіонера та ще й покалічив, прибивши дверима!

Нещасний дідусь аж знепритомнів, бо отримав травму голови. Також по темі: Банда сіла на хвіст елітного перевізника з мільйонами у салоні - лихі 90-ті відпочивають

Лиш уявіть, того страшного дня Валентину Івановичу саме виповнилося 82 роки і іменинник їхав святкувати – з повним гостинцями рюкзаком.

Саме той рюкзак і став поперек горла агресивному керманичу!

Відколи це пасажири не мають права перевозити багаж?

Хто такий цей лютий мерзотник?

Його ж виженуть якомога далі від людей чи продовжить їх возити і знущатись, коли заманеться? Аж зло бере!

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Їхав у маршрутці зі смаколиками святкувати іменини, а отримав на горіхи від водія – що відбулося / 14.09.2021 19:50
14.09.2021 19:50

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь