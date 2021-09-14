Їхав у маршрутці зі смаколиками святкувати іменини, а отримав на горіхи від водія – що відбулося

У Запоріжжі водій маршрутки – повний неадекват, інакше цього виродка не назвеш, – вигнав з салону старенького пенсіонера та ще й покалічив, прибивши дверима!

Нещасний дідусь аж знепритомнів, бо отримав травму голови. Також по темі: Банда сіла на хвіст елітного перевізника з мільйонами у салоні - лихі 90-ті відпочивають

Лиш уявіть, того страшного дня Валентину Івановичу саме виповнилося 82 роки і іменинник їхав святкувати – з повним гостинцями рюкзаком.

Саме той рюкзак і став поперек горла агресивному керманичу!

Відколи це пасажири не мають права перевозити багаж?

Хто такий цей лютий мерзотник?

Його ж виженуть якомога далі від людей чи продовжить їх возити і знущатись, коли заманеться? Аж зло бере!