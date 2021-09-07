Їхала до нареченого, а потрапить до в’язниці! ДТП з недосвідченою водійкою у Чугуєві

Чи пробачать жінці покалічені діти?

Вона наїхала на них, щоправда, каже, ненавмисно, бо за жорстоким збігом обставин, уникала іншого зіткнення – із неадекватним велосипедистом.

Карколомна аварія на Харківщині.

У невеличкому містечку Чугуєві недосвідчена водійка, яка нещодавно отримала права, вирішила відточити навички водіння.

Всілася за кермо старенької вазівки майбутнього свекра. Мить і машину фактично на таран лоб у лоб бере водій двоколісного. Також по темі: У Львові водійка тролейбуса не помітила пасажира, зачинила двері й поволокла бідолаху за собою

Водійка так злякалася, що вивернула кермо просто на узбіччя, де саме йшов гурт школярів.

Двоє дітей опинилися під колесами Жигулів.

Чи вдалося шестикласникам вижити у тій залізній м’ясорубці?

Де ж велосипедист, який по суті, спровокував небезпечний маневр?

Що загрожує недосвідченій водійці?

Шокуюча драма, що не вкладається в голові.