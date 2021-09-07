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Video: Їхала до нареченого, а потрапить до в’язниці! ДТП з недосвідченою водійкою у Чугуєві

Чи пробачать жінці покалічені діти? Вона наїхала на них, щоправда, каже, ненавмисно, бо за жорстоким збігом обставин, уникала іншого зіткнення - із неадекватним велосипедистом. Карколомна аварія на Харківщині. У невеличкому містечку Чугуєві недосвідчена водійка, яка нещодавно отримала права, вирішила відточити навички водіння. Всілася за кермо старенької вазівки майбутнього свекра. Мить і машину фактично на таран лоб у лоб бере водій двоколісного.[read_more_news] Водійка так злякалася, що вивернула кермо просто на узбіччя, де саме йшов гурт школярів. Двоє дітей опинилися під колесами Жигулів. Чи вдалося шестикласникам вижити у тій залізній м’ясорубці? Де ж велосипедист, який по суті, спровокував небезпечний маневр? Що загрожує недосвідченій водійці? Шокуюча драма, що не вкладається в голові.

Їхала до нареченого, а потрапить до в’язниці! ДТП з недосвідченою водійкою у Чугуєві
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Чи пробачать жінці покалічені діти?

Вона наїхала на них, щоправда, каже, ненавмисно, бо за жорстоким збігом обставин, уникала іншого зіткнення – із неадекватним велосипедистом.

Карколомна аварія на Харківщині.

У невеличкому містечку Чугуєві недосвідчена водійка, яка нещодавно отримала права, вирішила відточити навички водіння.

Всілася за кермо старенької вазівки майбутнього свекра. Мить і машину фактично на таран лоб у лоб бере водій двоколісного. Також по темі: У Львові водійка тролейбуса не помітила пасажира, зачинила двері й поволокла бідолаху за собою

Водійка так злякалася, що вивернула кермо просто на узбіччя, де саме йшов гурт школярів.

Двоє дітей опинилися під колесами Жигулів.

Чи вдалося шестикласникам вижити у тій залізній м’ясорубці?

Де ж велосипедист, який по суті, спровокував небезпечний маневр?

Що загрожує недосвідченій водійці?

Шокуюча драма, що не вкладається в голові.

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ICTV / Надзвичайні новини / Їхала до нареченого, а потрапить до в’язниці! ДТП з недосвідченою водійкою у Чугуєві / 07.09.2021 19:53
07.09.2021 19:53

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