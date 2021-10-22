4-ро загиблих у Польщі, 250 тисяч будинків без світла у Франції – Європа оговтується від урагану Аврора.

Дісталося на горіхи й Львову, і хоч шалений вітер частково торкнувся міста, лиха наробив чималого.

Потрощені машини, зірвані дахи, і навіть зруйнована стіна у будинку. Також по темі: У дитсадку на дітей впала величезна гілка з дерева - інцидент у Кременчуці

Метеорологи переконують, що насправді, наслідки могли б ще гіршими, і від катастрофи столицю Галичини врятувало диво.

Наша Євгенія Полікарпова на власні очі побачила те, що наробив буревій, і це без перебільшення вражає.