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Video: Європа оговтується від урагану Аврора – дісталося на горіхи й Львову

4-ро загиблих у Польщі, 250 тисяч будинків без світла у Франції – Європа оговтується від урагану Аврора. Дісталося на горіхи й Львову, і хоч шалений вітер частково торкнувся міста, лиха наробив чималого. Потрощені машини, зірвані дахи, і навіть зруйнована стіна у будинку.[read_more_news] Метеорологи переконують, що насправді, наслідки могли б ще гіршими, і від катастрофи столицю Галичини врятувало диво. Наша Євгенія Полікарпова на власні очі побачила те, що наробив буревій, і це без перебільшення вражає.

Європа оговтується від урагану Аврора – дісталося на горіхи й Львову
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4-ро загиблих у Польщі, 250 тисяч будинків без світла у Франції – Європа оговтується від урагану Аврора.

Дісталося на горіхи й Львову, і хоч шалений вітер частково торкнувся міста, лиха наробив чималого.

Потрощені машини, зірвані дахи, і навіть зруйнована стіна у будинку. Також по темі: У дитсадку на дітей впала величезна гілка з дерева - інцидент у Кременчуці

Метеорологи переконують, що насправді, наслідки могли б ще гіршими, і від катастрофи столицю Галичини врятувало диво.

Наша Євгенія Полікарпова на власні очі побачила те, що наробив буревій, і це без перебільшення вражає.

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ICTV / Надзвичайні новини / Європа оговтується від урагану Аврора – дісталося на горіхи й Львову / 22.10.2021 20:03
22.10.2021 20:03

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