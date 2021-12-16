ЄС подарував українським криміналістам обладнання, як у детективних фільмах – злочинці, начувайтесь

Зухвале вбивство чи кривавий розстріл, а може нахабний розбій?

Кожен розкритий злочин – це їхня заслуга.

Невидимі герої – українські криміналісти отримали поповнення.

Європейський союз подарував 10 пересувних лабораторій для експертів. Також по темі: Вся правда про голосіївського стрільця Івана Мартинюка. Шокуюче відео руйнує версію поліції

Мікроавтобуси оснащені усім необхідним для розкриття злочинів.

Маленькі валізи з великими можливостями оглянув і наш Ігор Шумик.