seach
ICTV - Разом краще

Video: ЄС подарував українським криміналістам обладнання, як у детективних фільмах – злочинці, начувайтесь

Зухвале вбивство чи кривавий розстріл, а може нахабний розбій? Кожен розкритий злочин  – це їхня заслуга. Невидимі герої - українські криміналісти отримали поповнення. Європейський союз подарував 10 пересувних лабораторій для експертів. [read_more_news] Мікроавтобуси оснащені усім необхідним для розкриття злочинів. Маленькі валізи з великими можливостями оглянув і наш Ігор Шумик.

ЄС подарував українським криміналістам обладнання, як у детективних фільмах – злочинці, начувайтесь
0 Коментувати

Зухвале вбивство чи кривавий розстріл, а може нахабний розбій?

Кожен розкритий злочин  – це їхня заслуга.

Невидимі герої – українські криміналісти отримали поповнення.

Європейський союз подарував 10 пересувних лабораторій для експертів. Також по темі: Вся правда про голосіївського стрільця Івана Мартинюка. Шокуюче відео руйнує версію поліції

Мікроавтобуси оснащені усім необхідним для розкриття злочинів.

Маленькі валізи з великими можливостями оглянув і наш Ігор Шумик.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / ЄС подарував українським криміналістам обладнання, як у детективних фільмах – злочинці, начувайтесь / 16.12.2021 19:23
16.12.2021 19:23

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь