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Video: Якщо кохати, то королеву, якщо красти, то мільйон! Справжній парад злочинців-невдах

Якщо кохати, то королеву, якщо красти, то мільйон! Мабуть, з таким девізом по життю йшли двоє друзяк-одеситів. Хоч давно вже кожен з них розміняв п’ятий десяток, про спокійне життя і не думали – роз’їжджали країною і промишляли злодійствами. [read_more_news] Фінальною для них стала гастроль на Київщині. А в самій Одесі тим часом активно орудували бандити іншого профілю – квартирні крадії. Були впевнені – вкотре зірвали куш, набравши в чужій оселі коштовностей, грошей і техніки. Але от - не інакше як злодійська вдача від декого відвернулася. Справжній парад злочинців-невдах.

Якщо кохати, то королеву, якщо красти, то мільйон! Справжній парад злочинців-невдах
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Якщо кохати, то королеву, якщо красти, то мільйон!

Мабуть, з таким девізом по життю йшли двоє друзяк-одеситів.

Хоч давно вже кожен з них розміняв п’ятий десяток, про спокійне життя і не думали – роз’їжджали країною і промишляли злодійствами. Також по темі: Маленькі кияни стали героями бойовика та провели майстерклас із ловлі грабіжників

Фінальною для них стала гастроль на Київщині.

А в самій Одесі тим часом активно орудували бандити іншого профілю – квартирні крадії.

Були впевнені – вкотре зірвали куш, набравши в чужій оселі коштовностей, грошей і техніки.

Але от – не інакше як злодійська вдача від декого відвернулася.

Справжній парад злочинців-невдах.

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ICTV / Надзвичайні новини / Якщо кохати, то королеву, якщо красти, то мільйон! Справжній парад злочинців-невдах / 15.09.2021 20:19
15.09.2021 20:19

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