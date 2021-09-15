Якщо кохати, то королеву, якщо красти, то мільйон! Справжній парад злочинців-невдах

Закатували до смерті! На Львівщині спіймали нелюдів, які вбили 62-річного чоловіка
У Києві пенсіонерка розсекретила грабіжника, який прикинувся електриком
На Херсонщині затримали грабіжників-наркоманів
Зв’язали та катували електрошокером матір двох дітей – напад грабіжників на Полтавщині
На Житомирщині правоохоронці затримали групу грабіжників-гастролерів
Київські копи затримали двох бандитів, які кілька годин безжально катували родину заради грошей
В Одесі затримано організовану групу “ввічливих” грабіжників
У Черкасах онук організував напад на власних дідуся та бабусю