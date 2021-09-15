Якщо кохати, то королеву, якщо красти, то мільйон! Справжній парад злочинців-невдах

Якщо кохати, то королеву, якщо красти, то мільйон!

Мабуть, з таким девізом по життю йшли двоє друзяк-одеситів.

Хоч давно вже кожен з них розміняв п’ятий десяток, про спокійне життя і не думали – роз’їжджали країною і промишляли злодійствами. Також по темі: Маленькі кияни стали героями бойовика та провели майстерклас із ловлі грабіжників

Фінальною для них стала гастроль на Київщині.

А в самій Одесі тим часом активно орудували бандити іншого профілю – квартирні крадії.

Були впевнені – вкотре зірвали куш, набравши в чужій оселі коштовностей, грошей і техніки.

Але от – не інакше як злодійська вдача від декого відвернулася.

Справжній парад злочинців-невдах.