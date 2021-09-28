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Video: Як пильну 95-річну бабусю обвели навколо пальця аферисти з Миколаївщини

Скільки не кажи і не попереджай, все одно дуже багато довірливих людей. Та й недовірливих шахраї іноді примудряються ошукати - наче відключаються мізки, і робиш якесь безглуздя. Дві тисячі доларів віддала аферистам літня бабуся, якій - на секундочку - аж дев'яносто п'ять років! Як вони її розвели? Дивіться і не повторюйте чужих помилок!

Як пильну 95-річну бабусю обвели навколо пальця аферисти з Миколаївщини
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Скільки не кажи і не попереджай, все одно дуже багато довірливих людей.

Та й недовірливих шахраї іноді примудряються ошукати – наче відключаються мізки, і робиш якесь безглуздя.

Дві тисячі доларів віддала аферистам літня бабуся, якій – на секундочку – аж дев’яносто п’ять років!

Як вони її розвели?

Дивіться і не повторюйте чужих помилок!

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ICTV / Надзвичайні новини / Як пильну 95-річну бабусю обвели навколо пальця аферисти з Миколаївщини / 28.09.2021 20:36
28.09.2021 20:36

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