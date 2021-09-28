Як пильну 95-річну бабусю обвели навколо пальця аферисти з Миколаївщини

Скільки не кажи і не попереджай, все одно дуже багато довірливих людей.

Та й недовірливих шахраї іноді примудряються ошукати – наче відключаються мізки, і робиш якесь безглуздя.

Дві тисячі доларів віддала аферистам літня бабуся, якій – на секундочку – аж дев’яносто п’ять років!

Як вони її розвели?

Дивіться і не повторюйте чужих помилок!