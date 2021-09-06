Як після невдалої ночі із двома жрицями кохання далекобійник злетів з котушок і пустив собі кулю в шию

Пограбував та побив двох повій, зачинився у квартирі і пустив собі кулю – просто у шию.

Вибуховий переполох у Дніпрі.

Там жителям висотки довелось викликати цілий загін спецпризначенців, аби вгамувати озброєного сусіда-далекобійника. Також по темі: Копи повкладали тендітних жриць кохання на підлогу у найпікантнішу мить - у Києві облава на борделі

Бо той після п’яних та вочевидь невдалих розваг аж із двома жрицями кохання буквально злетів із котушок, дістав мисливський обріз та погрожував розстрілом.

А щойно спецпризначенці почали підніматись до квартири – прозвучав постріл.

Що ж побачили, коли вибили двері?

Наші журналісти знають усі подробиці.