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Video: Як після невдалої ночі із двома жрицями кохання далекобійник злетів з котушок і пустив собі кулю в шию

Пограбував та побив двох повій, зачинився у квартирі і пустив собі кулю - просто у шию. Вибуховий переполох у Дніпрі. Там жителям висотки довелось викликати цілий загін спецпризначенців, аби вгамувати озброєного сусіда-далекобійника.  [read_more_news] Бо той після п’яних та вочевидь невдалих розваг аж із двома жрицями кохання буквально злетів із котушок, дістав мисливський обріз та погрожував розстрілом. А щойно спецпризначенці почали підніматись до квартири – прозвучав постріл. Що ж побачили, коли вибили двері? Наші журналісти знають усі подробиці.

Як після невдалої ночі із двома жрицями кохання далекобійник злетів з котушок і пустив собі кулю в шию
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Пограбував та побив двох повій, зачинився у квартирі і пустив собі кулю – просто у шию.

Вибуховий переполох у Дніпрі.

Там жителям висотки довелось викликати цілий загін спецпризначенців, аби вгамувати озброєного сусіда-далекобійника.   Також по темі: Копи повкладали тендітних жриць кохання на підлогу у найпікантнішу мить - у Києві облава на борделі

Бо той після п’яних та вочевидь невдалих розваг аж із двома жрицями кохання буквально злетів із котушок, дістав мисливський обріз та погрожував розстрілом.

А щойно спецпризначенці почали підніматись до квартири – прозвучав постріл.

Що ж побачили, коли вибили двері?

Наші журналісти знають усі подробиці.

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ICTV / Надзвичайні новини / Як після невдалої ночі із двома жрицями кохання далекобійник злетів з котушок і пустив собі кулю в шию / 06.09.2021 20:03
06.09.2021 20:03

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