Як обшук тютюнової фабрики у Жовтих Водах перетворився на кримінальний фільм

На Дніпропетровщині обшуки на приватному підприємстві ледве не паралізували життя цілого міста.

Декілька сотень людей блокували перехрестя доріг, кидали так звані «їжаки» на дороги, пошкоджуючи шини автівок та просто не пропускали правоохоронців до місця, де мали б працювати правоохоронці.

А все через те, що на місцевій тютюновій фабриці фіскали проводили обшуки! Також по темі: Обшуки у наркоторговців на Вінниччині - копи похизувалися уловом

Мало не дійшло до справжнього штурму – зі спецпідрозділом КОРД!

А вишенькою на торті цієї історії стала поява справжнього військового танку!

Таке навіть у голові не вкладається.