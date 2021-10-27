Як накачані бандою клофелінщиків жертви ставали легкою здобиччю для непотребних дій

Більш як пів року столицею шастала справжня злочинна банда – розгулювали у різних районах, найчастіше у центрі, діяли блискавично, а по собі лишали непритомних, обібраних до нитки, жертв.

Так звані, клофелінщики, які вдень – непримітні бізнесмени, будівельники, менеджери та слюсарі, а коли темніло, оберталися на жорстоких злочинців. Також по темі: Таксист пригощає кавою - тікайте! Банда клофелінщиків орудує Україною

Не гребували нічим, у безпорадних обпоєних людей відбирали усе – від телефонів та грошей, до звичайних сумок.

І найстрашніше, що не всі жертви зустрічі із нелюдами пережили.

Чи спіймали цих мерзотників?

Наші журналісти чули їхні зізнання у суді – на голову не налазить.