Як масштабна плантація конопель зріла у Кривому Розі – ТОП новин про наркоторгівлю в Україні

Мотиви цих ділків – ясні, як день.

Бізнесмени з Кривого Рогу безстрашно засадили кущами здоровенні теплиці, їх просто нереально не помітити.

А їхні київські “колеги” облаштовують свої городи з травою подалі від столиці, але й там їх знаходять поліцейські. Також по темі: 11-річний хлопчик за кермом віз п'яного тата додому і загинув - ТОП ДТП від Надзвичайних новин

Професійно оснащені кімнати, де вирощують заборонене зілля, добра там було аж на мільйон.

Втім, дехто настільки боїться покарання, що здає своїх подільників на раз-два.