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Video: Як масштабна плантація конопель зріла у Кривому Розі – ТОП новин про наркоторгівлю в Україні

Мотиви цих ділків - ясні, як день. Бізнесмени з Кривого Рогу безстрашно засадили кущами здоровенні теплиці, їх просто нереально не помітити. А їхні київські "колеги" облаштовують свої городи з травою подалі від столиці, але й там їх знаходять поліцейські. [read_more_news] Професійно оснащені кімнати, де вирощують заборонене зілля, добра там було аж на мільйон. Втім, дехто настільки боїться покарання, що здає своїх подільників на раз-два.

Як масштабна плантація конопель зріла у Кривому Розі – ТОП новин про наркоторгівлю в Україні
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Мотиви цих ділків – ясні, як день.

Бізнесмени з Кривого Рогу безстрашно засадили кущами здоровенні теплиці, їх просто нереально не помітити.

А їхні київські “колеги” облаштовують свої городи з травою подалі від столиці, але й там їх знаходять поліцейські.  Також по темі: 11-річний хлопчик за кермом віз п'яного тата додому і загинув - ТОП ДТП від Надзвичайних новин

Професійно оснащені кімнати, де вирощують заборонене зілля, добра там було аж на мільйон.

Втім, дехто настільки боїться покарання, що здає своїх подільників на раз-два.

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ICTV / Надзвичайні новини / Як масштабна плантація конопель зріла у Кривому Розі – ТОП новин про наркоторгівлю в Україні / 31.08.2021 20:20
31.08.2021 20:20

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