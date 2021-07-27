Як лікаря не задовільнила зарплата і він перекваліфікувався в наркодилера

Скандальний АТОвець з темним минулим забив товариша до смерті
В тріску п’яна жінка в компанії нового коханця автівкою переїхала свого колишнього
Мама принижень на людях не витримала і зарізала рідного сина точним ударом у серце
Вибухова хвиля закинула власницю на горище – на Вінниччині вночі в повітря злетів будинок
Вдавилася горілкою? Смертельне святкове застілля подружжя на Вінниччині
Як чорні лісоруби-наркомани з гранатою на гарячому спалились
Не на ту напали! Як бабця дурила голови грабіжникам на Вінниччині
Як жінка платила відкупні, щоб вижити під час нічного візиту розбійника на Вінниччині