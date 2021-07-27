Video: Як лікаря не задовільнила зарплата і він перекваліфікувався в наркодилера В середмісті Ямполя на Вінниччині правоохоронці провернули спецоперацію та на гарячому затримали наркоторгівця. Та лиш уявіть, злочинцем виявився колишній лікар. Зарплати медика виявилося замало, тож чоловік вирішив зайнятися кримінальним бізнесом.

Як лікаря не задовільнила зарплата і він перекваліфікувався в наркодилера 0 В середмісті Ямполя на Вінниччині правоохоронці провернули спецоперацію та на гарячому затримали наркоторгівця. Та лиш уявіть, злочинцем виявився колишній лікар. Зарплати медика виявилося замало, тож чоловік вирішив зайнятися кримінальним бізнесом. Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter. ICTV / Надзвичайні новини / Як лікаря не задовільнила зарплата і він перекваліфікувався в наркодилера