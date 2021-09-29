seach
ICTV - Разом краще

Video: Як кума і тезку втягнули у драматичний любовний трикутник і всадили ніж у спину

Ця жертва диво, що вижила. І хто б міг подумати, що звичайна чоловіча розмова може закінчитися кровопролиттям? Саме так і сталося на Вінниччині. [read_more_news] Чоловік поїхав заступитися за свого товариша, а в нагороду і ніж в спину замість нього отримав. Як думаєте, через що? Не повірите ніколи – через своє ім'я. А як сюди ще й жінка приплетена, дивіться в сюжеті.

Як кума і тезку втягнули у драматичний любовний трикутник і всадили ніж у спину
0 Коментувати

Ця жертва диво, що вижила.

І хто б міг подумати, що звичайна чоловіча розмова може закінчитися кровопролиттям?

Саме так і сталося на Вінниччині. Також по темі: Горою за друга! У Рівному чоловік влаштував різанину заради помсти

Чоловік поїхав заступитися за свого товариша, а в нагороду і ніж в спину замість нього отримав.

Як думаєте, через що?

Не повірите ніколи – через своє ім’я.

А як сюди ще й жінка приплетена, дивіться в сюжеті.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Як кума і тезку втягнули у драматичний любовний трикутник і всадили ніж у спину / 29.09.2021 20:01
29.09.2021 20:01

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь