Як кума і тезку втягнули у драматичний любовний трикутник і всадили ніж у спину

Ця жертва диво, що вижила.

І хто б міг подумати, що звичайна чоловіча розмова може закінчитися кровопролиттям?

Саме так і сталося на Вінниччині. Також по темі: Горою за друга! У Рівному чоловік влаштував різанину заради помсти

Чоловік поїхав заступитися за свого товариша, а в нагороду і ніж в спину замість нього отримав.

Як думаєте, через що?

Не повірите ніколи – через своє ім’я.

А як сюди ще й жінка приплетена, дивіться в сюжеті.