Як користуватися пістолетом – показала чемпіонка зі стрільби світового масштабу

Коли на тебе нападають та ще й так нахабно, то доки чекаєш поліцію, то можуть не лише побити, а й вбити.

Наступні персонажі сюжету точно не розраховують на допомогу правоохоронців, бо вміють і знають, як захиститися самотужки.

Погодьтеся, що почуваєшся у темних провулках, якось упевненіше якщо знає до прикладу, як користуватися пістолетом. Також по темі: Голосіївський стрілець розповів всю правду про непросту історію свого життя

Але зброя це зовсім вам не іграшка і нею треба уміти користуватися вправно.

Тому українські власники зброї зустрілися на стрілецькому фестивалі.

Вдосконалювали навички і вчилися, бо не часто є можливість подивитися й перейняти досвід у чемпіонки зі стрільби не лише українського, а й світового масштабу.