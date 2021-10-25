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Video: Як користуватися пістолетом – показала чемпіонка зі стрільби світового масштабу

Коли на тебе нападають та ще й так нахабно, то доки чекаєш поліцію, то можуть не лише побити, а й вбити. Наступні персонажі сюжету точно не розраховують на допомогу правоохоронців, бо вміють і знають, як захиститися самотужки. Погодьтеся, що почуваєшся у темних провулках, якось упевненіше якщо знає до прикладу, як користуватися пістолетом.[read_more_news] Але зброя це зовсім вам не іграшка і нею треба уміти користуватися вправно. Тому українські власники зброї зустрілися на стрілецькому фестивалі. Вдосконалювали навички і вчилися, бо не часто є можливість подивитися й перейняти досвід у чемпіонки зі стрільби не лише українського, а й світового масштабу.

Як користуватися пістолетом – показала чемпіонка зі стрільби світового масштабу
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Коли на тебе нападають та ще й так нахабно, то доки чекаєш поліцію, то можуть не лише побити, а й вбити.

Наступні персонажі сюжету точно не розраховують на допомогу правоохоронців, бо вміють і знають, як захиститися самотужки.

Погодьтеся, що почуваєшся у темних провулках, якось упевненіше якщо знає до прикладу, як користуватися пістолетом. Також по темі: Голосіївський стрілець розповів всю правду про непросту історію свого життя

Але зброя це зовсім вам не іграшка і нею треба уміти користуватися вправно.

Тому українські власники зброї зустрілися на стрілецькому фестивалі.

Вдосконалювали навички і вчилися, бо не часто є можливість подивитися й перейняти досвід у чемпіонки зі стрільби не лише українського, а й світового масштабу.

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ICTV / Надзвичайні новини / Як користуватися пістолетом – показала чемпіонка зі стрільби світового масштабу / 25.10.2021 20:18
25.10.2021 20:18

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