Video: Як джентльмени удачі пограбували серед ночі дитсадок і покурили в кабінеті завідувачки

На Черкащині обікрали дитячий садок. Злодії непомітно пробралися у будівлю на вихідних, коли всередині нікого не було. Винесли майже всю побутову техніку. Працювали, не поспішаючи. Бо встигли і перекурити в кабінеті завуча, і відбитки свої прибрати.