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Video: Як джентльмени удачі пограбували серед ночі дитсадок і покурили в кабінеті завідувачки

На Черкащині обікрали дитячий садок. Злодії непомітно пробралися у будівлю на вихідних, коли всередині нікого не було. Винесли майже всю побутову техніку. Працювали, не поспішаючи. Бо встигли і перекурити в кабінеті завуча, і відбитки свої прибрати.  

Як джентльмени удачі пограбували серед ночі дитсадок і покурили в кабінеті завідувачки
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На Черкащині обікрали дитячий садок.

Злодії непомітно пробралися у будівлю на вихідних, коли всередині нікого не було.

Винесли майже всю побутову техніку.

Працювали, не поспішаючи.

Бо встигли і перекурити в кабінеті завуча, і відбитки свої прибрати.

 

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ICTV / Надзвичайні новини / Як джентльмени удачі пограбували серед ночі дитсадок і покурили в кабінеті завідувачки / 07.10.2021 20:29
07.10.2021 20:29

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