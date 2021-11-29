seach
ICTV - Разом краще

Video: Як дві продавчині відбили розбійний напад, зберегли виручку і передали злочинця поліції

На Вінниччині власники крамниці можуть реально порадіти, що взяли на роботу саме тих продавчинь! Бо двоє працівниць не тільки відбили розбійний напад і зберегли виручку, а ще й передали злочинця поліції. Найбільше відзначилася саме одна жінка. [read_more_news] Бо це їй ошаліла відвідувачка погрожувала ножем і вимагала гроші, коли напарниця вийшла у підсобне приміщення. Продавчиня, втім, не злякалася. Гроші не віддала і ще й змогла організувати ефективний спротив. Хоча насправді вона серйозно ризикувала при цьому власним життям! Ми покажемо вам ексклюзивне відео, і ви все побачите на власні очі!

Як дві продавчині відбили розбійний напад, зберегли виручку і передали злочинця поліції
0 Коментувати

На Вінниччині власники крамниці можуть реально порадіти, що взяли на роботу саме тих продавчинь!

Бо двоє працівниць не тільки відбили розбійний напад і зберегли виручку, а ще й передали злочинця поліції.

Найбільше відзначилася саме одна жінка.  Також по темі: Масштабна пожежа у Дніпрі - вражаючі зізнання і приголомшуючі кадри порятунку

Бо це їй ошаліла відвідувачка погрожувала ножем і вимагала гроші, коли напарниця вийшла у підсобне приміщення.

Продавчиня, втім, не злякалася.

Гроші не віддала і ще й змогла організувати ефективний спротив.

Хоча насправді вона серйозно ризикувала при цьому власним життям!

Ми покажемо вам ексклюзивне відео, і ви все побачите на власні очі!

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Як дві продавчині відбили розбійний напад, зберегли виручку і передали злочинця поліції / 29.11.2021 19:48
29.11.2021 19:48

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь