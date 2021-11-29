Як дві продавчині відбили розбійний напад, зберегли виручку і передали злочинця поліції

На Вінниччині власники крамниці можуть реально порадіти, що взяли на роботу саме тих продавчинь!

Бо двоє працівниць не тільки відбили розбійний напад і зберегли виручку, а ще й передали злочинця поліції.

Найбільше відзначилася саме одна жінка. Також по темі: Масштабна пожежа у Дніпрі - вражаючі зізнання і приголомшуючі кадри порятунку

Бо це їй ошаліла відвідувачка погрожувала ножем і вимагала гроші, коли напарниця вийшла у підсобне приміщення.

Продавчиня, втім, не злякалася.

Гроші не віддала і ще й змогла організувати ефективний спротив.

Хоча насправді вона серйозно ризикувала при цьому власним життям!

Ми покажемо вам ексклюзивне відео, і ви все побачите на власні очі!