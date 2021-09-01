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Video: Як благородні розбійники залишили експедитора живим після пограбування

Вони ретельно готувалися до злочину і все одно попалися. На Вінниччині правоохоронці затримали цілу групу розбійників, які серед ночі напали на водія-експедитора та викрали з його автомобіля понад 200 тисяч гривень. Серед нападників був навіть неповнолітній. [read_more_news] Хто ж організував злочинний квартет і чи пережив напад водій? Дивіться і будьте вкрай пильними, якщо ваша робота пов‘язана з грішми.

Як благородні розбійники залишили експедитора живим після пограбування
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Вони ретельно готувалися до злочину і все одно попалися.

На Вінниччині правоохоронці затримали цілу групу розбійників, які серед ночі напали на водія-експедитора та викрали з його автомобіля понад 200 тисяч гривень.

Серед нападників був навіть неповнолітній. Також по темі: Іноземців в Україні ловлять на красивих дівчат! Київська банда заманювала довірливих чоловіків у пастку

Хто ж організував злочинний квартет і чи пережив напад водій?

Дивіться і будьте вкрай пильними, якщо ваша робота пов‘язана з грішми.

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ICTV / Надзвичайні новини / Як благородні розбійники залишили експедитора живим після пограбування / 01.09.2021 19:56
01.09.2021 19:56

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