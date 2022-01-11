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Video: Як безстрашний лицар кинувся на захист незнайомки і поплатився життям – вбивство у Києві

Як безстрашний лицар кинувся на захист незнайомки і поплатився власним життям. У Києві хлопець загинув просто посеред вулиці на очах шокованих очевидців. Пізно ввечері молодик побачив, як біля автобусної зупинки чоловік гамселить жінку, зробив агресору зауваження, а вже за мить упав, мов підкошений.[read_more_news] Перелякані свідки викликали поліцію та швидку. Та коли ті примчали, відчайдушний захисник уже був мертвий, а за нападником і його тендітною жертвою й слід запав. Невже і жінка не змогла вирватися з лап кривавого звіра? Чи вона зіграла у цій трагедії зовсім іншу, фатальну роль? Дикість, яка у голові не вкладається.

Як безстрашний лицар кинувся на захист незнайомки і поплатився життям – вбивство у Києві
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Як безстрашний лицар кинувся на захист незнайомки і поплатився власним життям.

У Києві хлопець загинув просто посеред вулиці на очах шокованих очевидців.

Пізно ввечері молодик побачив, як біля автобусної зупинки чоловік гамселить жінку, зробив агресору зауваження, а вже за мить упав, мов підкошений. Також по темі: Підвіз попутника і поплатився життям - смерть молодого батька на дорозі

Перелякані свідки викликали поліцію та швидку.

Та коли ті примчали, відчайдушний захисник уже був мертвий, а за нападником і його тендітною жертвою й слід запав.

Невже і жінка не змогла вирватися з лап кривавого звіра?

Чи вона зіграла у цій трагедії зовсім іншу, фатальну роль?

Дикість, яка у голові не вкладається.

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ICTV / Надзвичайні новини / Як безстрашний лицар кинувся на захист незнайомки і поплатився життям – вбивство у Києві / 11.01.2022 20:30
11.01.2022 20:30

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