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Video: Як 4-річні брати-близнюки чкурнули з дому посеред ночі назустріч пригодам

Перелізли через паркан та пішли у магазин за роботом. У селі під Києвом двоє 4-річних братиків ледве не довели їхню маму до серцевого нападу. Серед ночі хлопчики тихцем вислизнули з будинку і вийшли просто на дорогу.  [read_more_news] На щастя, малих мандрівників не зачепило жодне авто. Їх помітили й передали патрульним. А далі почався справжній квест з пошуку будинку, з якого вони й втекли. Адже вони все ж встигли відійти від родинного гнізда на кількасот метрів.

Як 4-річні брати-близнюки чкурнули з дому посеред ночі назустріч пригодам
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Перелізли через паркан та пішли у магазин за роботом.

У селі під Києвом двоє 4-річних братиків ледве не довели їхню маму до серцевого нападу.

Серед ночі хлопчики тихцем вислизнули з будинку і вийшли просто на дорогу.   Також по темі: Втік від копів на той світ - смертельна втеча через балкон восьмого поверху у Харкові

На щастя, малих мандрівників не зачепило жодне авто.

Їх помітили й передали патрульним.

А далі почався справжній квест з пошуку будинку, з якого вони й втекли.

Адже вони все ж встигли відійти від родинного гнізда на кількасот метрів.

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ICTV / Надзвичайні новини / Як 4-річні брати-близнюки чкурнули з дому посеред ночі назустріч пригодам / 27.07.2021 20:14
27.07.2021 20:14

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