Video: Як 4-річні брати-близнюки чкурнули з дому посеред ночі назустріч пригодам
Перелізли через паркан та пішли у магазин за роботом.
У селі під Києвом двоє 4-річних братиків ледве не довели їхню маму до серцевого нападу.
Серед ночі хлопчики тихцем вислизнули з будинку і вийшли просто на дорогу. [read_more_news]
На щастя, малих мандрівників не зачепило жодне авто.
Їх помітили й передали патрульним.
А далі почався справжній квест з пошуку будинку, з якого вони й втекли.
Адже вони все ж встигли відійти від родинного гнізда на кількасот метрів.
Як 4-річні брати-близнюки чкурнули з дому посеред ночі назустріч пригодам