Як 4-річні брати-близнюки чкурнули з дому посеред ночі назустріч пригодам

Перелізли через паркан та пішли у магазин за роботом.

У селі під Києвом двоє 4-річних братиків ледве не довели їхню маму до серцевого нападу.

Серед ночі хлопчики тихцем вислизнули з будинку і вийшли просто на дорогу. Також по темі: Втік від копів на той світ - смертельна втеча через балкон восьмого поверху у Харкові

На щастя, малих мандрівників не зачепило жодне авто.

Їх помітили й передали патрульним.

А далі почався справжній квест з пошуку будинку, з якого вони й втекли.

Адже вони все ж встигли відійти від родинного гнізда на кількасот метрів.