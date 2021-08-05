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Video: Як 20-річний озброєний месник боровся з уявними скаженими собаками

Ви впевнені, що ваш дім – надійна фортеця? Той шалений ранок власниця приватного будинку в Черкасах точно ніколи не забуде! Лиш уявіть, несподівано до вашого подвір'я вдирається до зубів озброєний чоловік, і немов в якомусь бойовику, починає гатити з пістолетів у всі сторони. [read_more_news] Аби не стати жертвою невідомого стрільця, перелякана жінка відразу викликала правоохоронців. Хто ж той загадковий месник?

Як 20-річний озброєний месник боровся з уявними скаженими собаками
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Ви впевнені, що ваш дім – надійна фортеця?

Той шалений ранок власниця приватного будинку в Черкасах точно ніколи не забуде!

Лиш уявіть, несподівано до вашого подвір’я вдирається до зубів озброєний чоловік, і немов в якомусь бойовику, починає гатити з пістолетів у всі сторони. Також по темі: Пошматував друга і не з'явився на суд? Що буде з херсонським месником Тарасенко

Аби не стати жертвою невідомого стрільця, перелякана жінка відразу викликала правоохоронців.

Хто ж той загадковий месник?

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ICTV / Надзвичайні новини / Як 20-річний озброєний месник боровся з уявними скаженими собаками / 05.08.2021 19:49
05.08.2021 19:49

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