Як 20-річний озброєний месник боровся з уявними скаженими собаками

Ви впевнені, що ваш дім – надійна фортеця?

Той шалений ранок власниця приватного будинку в Черкасах точно ніколи не забуде!

Лиш уявіть, несподівано до вашого подвір’я вдирається до зубів озброєний чоловік, і немов в якомусь бойовику, починає гатити з пістолетів у всі сторони. Також по темі: Пошматував друга і не з'явився на суд? Що буде з херсонським месником Тарасенко

Аби не стати жертвою невідомого стрільця, перелякана жінка відразу викликала правоохоронців.

Хто ж той загадковий месник?