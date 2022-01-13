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Video: Випав з вікна 8 поверху після п’яної оргії і вижив? Таємничий інцидент у Львові

А на нього у смерті, схоже, зовсім інші плани. Уявіть, відчайдух випав з 8 поверху і, о диво, вижив. У Львові чоловік шокував медиків та мешканців багатоповерхівки. Бідолашний пролетів майже 20 метрів, аж поки не зупинився на даху магазину. [read_more_news] Сусіди запевняють, що й гадки не мають, хто саме вилетів, адже в квартирі, в якій сталася трагедія, живе лише матір-одиначка зі своїми дітьми. Чому ж чоловік випав? Теж загадка. Наша Євгенія Полікарпова повернулася з місця таємничого інциденту і дізналася моторошні деталі.

Випав з вікна 8 поверху після п’яної оргії і вижив? Таємничий інцидент у Львові
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А на нього у смерті, схоже, зовсім інші плани.

Уявіть, відчайдух випав з 8 поверху і, о диво, вижив.

У Львові чоловік шокував медиків та мешканців багатоповерхівки.

Бідолашний пролетів майже 20 метрів, аж поки не зупинився на даху магазину. Також по темі: Дворічний хлопчик випав з вікна дитячого садочка у Хмельницькому

Сусіди запевняють, що й гадки не мають, хто саме вилетів, адже в квартирі, в якій сталася трагедія, живе лише матір-одиначка зі своїми дітьми.

Чому ж чоловік випав? Теж загадка.

Наша Євгенія Полікарпова повернулася з місця таємничого інциденту і дізналася моторошні деталі.

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ICTV / Надзвичайні новини / Випав з вікна 8 поверху після п’яної оргії і вижив? Таємничий інцидент у Львові / 13.01.2022 19:14
13.01.2022 19:14

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