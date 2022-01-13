Випав з вікна 8 поверху після п’яної оргії і вижив? Таємничий інцидент у Львові

А на нього у смерті, схоже, зовсім інші плани.

Уявіть, відчайдух випав з 8 поверху і, о диво, вижив.

У Львові чоловік шокував медиків та мешканців багатоповерхівки.

Бідолашний пролетів майже 20 метрів, аж поки не зупинився на даху магазину. Також по темі: Дворічний хлопчик випав з вікна дитячого садочка у Хмельницькому

Сусіди запевняють, що й гадки не мають, хто саме вилетів, адже в квартирі, в якій сталася трагедія, живе лише матір-одиначка зі своїми дітьми.

Чому ж чоловік випав? Теж загадка.

Наша Євгенія Полікарпова повернулася з місця таємничого інциденту і дізналася моторошні деталі.