Випала з сьомого поверху і вижила – загадкове каліцтво 12-річної школярки у Дніпрі

Вислизнула зі щупальців смерті просто дивом.

Але навіть не збагнула, як усе сталось чи, може, не каже?

У Дніпрі надзвичайно загадкове каліцтво 12-річної школярки, яка випала з вікна покинутої будівлі.

Швидку викликали нажахані підлітки, які бачили все на власні очі. Також по темі: Шинне кладовище у Києві - бомба уповільненої дії просто під вікнами багатоповерхівок

Ледь притомну дівчинку медики знайшли у купі обрізаного гілля.

Лікарі шоковані – мала дістала важких травм, але вижила.

От тільки про трагедію нічого не пам’ятає.

Що ж там було? Моторошні деталі розповідають друзі жертви.

Мовляв, того вечора до компанії приєднався дикий незнайомець.

Але чи правду кажуть діти?

Що вони робили в небезпечному притоні в центрі міста?

Історія, яка змусить батьків вжахнутись.