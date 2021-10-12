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Video: Випала з сьомого поверху і вижила – загадкове каліцтво 12-річної школярки у Дніпрі

Вислизнула зі щупальців смерті просто дивом. Але навіть не збагнула, як усе сталось чи, може, не каже? У Дніпрі надзвичайно загадкове каліцтво 12-річної школярки, яка випала з вікна покинутої будівлі. Швидку викликали нажахані підлітки, які бачили все на власні очі.[read_more_news] Ледь притомну дівчинку медики знайшли у купі обрізаного гілля. Лікарі шоковані - мала дістала важких травм, але вижила. От тільки про трагедію нічого не пам’ятає. Що ж там було? Моторошні деталі розповідають друзі жертви. Мовляв, того вечора до компанії приєднався дикий незнайомець. Але чи правду кажуть діти? Що вони робили в небезпечному притоні в центрі міста? Історія, яка змусить батьків вжахнутись.

Випала з сьомого поверху і вижила – загадкове каліцтво 12-річної школярки у Дніпрі
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Вислизнула зі щупальців смерті просто дивом.

Але навіть не збагнула, як усе сталось чи, може, не каже?

У Дніпрі надзвичайно загадкове каліцтво 12-річної школярки, яка випала з вікна покинутої будівлі.

Швидку викликали нажахані підлітки, які бачили все на власні очі. Також по темі: Шинне кладовище у Києві - бомба уповільненої дії просто під вікнами багатоповерхівок

Ледь притомну дівчинку медики знайшли у купі обрізаного гілля.

Лікарі шоковані – мала дістала важких травм, але вижила.

От тільки про трагедію нічого не пам’ятає.

Що ж там було? Моторошні деталі розповідають друзі жертви.

Мовляв, того вечора до компанії приєднався дикий незнайомець.

Але чи правду кажуть діти?

Що вони робили в небезпечному притоні в центрі міста?

Історія, яка змусить батьків вжахнутись.

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ICTV / Надзвичайні новини / Випала з сьомого поверху і вижила – загадкове каліцтво 12-річної школярки у Дніпрі / 12.10.2021 19:55
12.10.2021 19:55

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