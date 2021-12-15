Винуватця гибелі 15-річного школяра покарають? В Одесі обрали запобіжний захід водію, що скоїв смертельне ДТП

Скоїв злочин у серпні, а запобіжний захід обрали тільки зараз.

В Одесі розгорілися справжні пристрасті в Київському районному суді.

Там обирали запобіжний захід водію, який ще в останній день літа збив 15-річного школяра.

Хлопчик помер в лірні на третій день після аварії.

Весь цей час керманичу, який зніс пішохода, не пред’являли підозри. Також по темі: Хлопці потрапили в ДТП на викраденому авто - розваги, що довели до страшної трагедії у Чугуєві

Навіть свідків аварії не опитали.

Чому так довго?

І що вирішив суд?