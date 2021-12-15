seach
ICTV - Разом краще

Video: Винуватця гибелі 15-річного школяра покарають? В Одесі обрали запобіжний захід водію, що скоїв смертельне ДТП

Скоїв злочин у серпні, а запобіжний захід обрали тільки зараз. В Одесі розгорілися справжні пристрасті в Київському районному суді. Там обирали запобіжний захід водію, який ще в останній день літа збив 15-річного школяра. Хлопчик помер в лірні на третій день після аварії. Весь цей час керманичу, який зніс пішохода, не пред’являли підозри. [read_more_news] Навіть свідків аварії не опитали. Чому так довго? І що вирішив суд?

Винуватця гибелі 15-річного школяра покарають? В Одесі обрали запобіжний захід водію, що скоїв смертельне ДТП
0 Коментувати

Скоїв злочин у серпні, а запобіжний захід обрали тільки зараз.

В Одесі розгорілися справжні пристрасті в Київському районному суді.

Там обирали запобіжний захід водію, який ще в останній день літа збив 15-річного школяра.

Хлопчик помер в лірні на третій день після аварії.

Весь цей час керманичу, який зніс пішохода, не пред’являли підозри. Також по темі: Хлопці потрапили в ДТП на викраденому авто - розваги, що довели до страшної трагедії у Чугуєві

Навіть свідків аварії не опитали.

Чому так довго?

І що вирішив суд?

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Винуватця гибелі 15-річного школяра покарають? В Одесі обрали запобіжний захід водію, що скоїв смертельне ДТП / 15.12.2021 20:05
15.12.2021 20:05

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь