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Video: Винахідливий власник на балконі розбудував цілу квартиру – нахабне сусідство у Рівному

Трагедія в Дрогобичі, де обвалився будинок, а під завалами загинули восьмеро людей, може повторитися вже в Рівному. Про це заявляють мешканці будинку в самому центрі міста та просять захисту в Президента. Бо ж місцева влада, нарікають люди, просто бездіє. Що ж так налякало мешканців старої хрущовки?  [read_more_news] Причина всьому – самовільне будівництво на п’ятому поверсі. З маленького балкончика власник квартири, якого люди і в очі ніколи не бачили, вирішив зробити величезну терасу одразу з двох сторін і вбив у стіни важкі металеві палі. Будинок одразу затріщав по швах! Що ж буде далі і чи можна захистити себе від таких сусідів-нахаб? З’ясовував Павло Шамшин.

Винахідливий власник на балконі розбудував цілу квартиру – нахабне сусідство у Рівному
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Трагедія в Дрогобичі, де обвалився будинок, а під завалами загинули восьмеро людей, може повторитися вже в Рівному.

Про це заявляють мешканці будинку в самому центрі міста та просять захисту в Президента.

Бо ж місцева влада, нарікають люди, просто бездіє.

Що ж так налякало мешканців старої хрущовки?   Також по темі: Елітний курник на Хрещатику - хто власник незаконної надбудови?

Причина всьому – самовільне будівництво на п’ятому поверсі.

З маленького балкончика власник квартири, якого люди і в очі ніколи не бачили, вирішив зробити величезну терасу одразу з двох сторін і вбив у стіни важкі металеві палі.

Будинок одразу затріщав по швах!

Що ж буде далі і чи можна захистити себе від таких сусідів-нахаб?

З’ясовував Павло Шамшин.

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ICTV / Надзвичайні новини / Винахідливий власник на балконі розбудував цілу квартиру – нахабне сусідство у Рівному / 06.12.2021 19:40
06.12.2021 19:40

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