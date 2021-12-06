Винахідливий власник на балконі розбудував цілу квартиру – нахабне сусідство у Рівному

Трагедія в Дрогобичі, де обвалився будинок, а під завалами загинули восьмеро людей, може повторитися вже в Рівному.

Про це заявляють мешканці будинку в самому центрі міста та просять захисту в Президента.

Бо ж місцева влада, нарікають люди, просто бездіє.

Що ж так налякало мешканців старої хрущовки? Також по темі: Елітний курник на Хрещатику - хто власник незаконної надбудови?

Причина всьому – самовільне будівництво на п’ятому поверсі.

З маленького балкончика власник квартири, якого люди і в очі ніколи не бачили, вирішив зробити величезну терасу одразу з двох сторін і вбив у стіни важкі металеві палі.

Будинок одразу затріщав по швах!

Що ж буде далі і чи можна захистити себе від таких сусідів-нахаб?

З’ясовував Павло Шамшин.