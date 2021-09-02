Вибухівка у відрі як попередження – так підривник мріяв про повернення боргу

Криваві розбірки в стилі італійських мафіозі.

Погрози, вибухи, цвяхи в нозі і сусіди, які дивом лишилися живими.

На Київщині чоловіку підклали вибухівку у відрі на порозі будинку, а навколо розкидали листівки з попередженням, щоб він віддав борги. Також по темі: У львівській квартирі вибухнув електросамокат

Як гримнуло, відчуло все село.

Хто ж той підривник, який затіяв криваву помсту і – головне – за які борги? Шокуюча правда