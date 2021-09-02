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Video: Вибухівка у відрі як попередження – так підривник мріяв про повернення боргу

Криваві розбірки в стилі італійських мафіозі. Погрози, вибухи, цвяхи в нозі і сусіди, які дивом лишилися живими. На Київщині чоловіку підклали вибухівку у відрі на порозі будинку, а навколо розкидали листівки з попередженням, щоб він віддав борги.[read_more_news] Як гримнуло, відчуло все село. Хто ж той підривник, який затіяв криваву помсту і - головне - за які борги? Шокуюча правда

Вибухівка у відрі як попередження – так підривник мріяв про повернення боргу
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Криваві розбірки в стилі італійських мафіозі.

Погрози, вибухи, цвяхи в нозі і сусіди, які дивом лишилися живими.

На Київщині чоловіку підклали вибухівку у відрі на порозі будинку, а навколо розкидали листівки з попередженням, щоб він віддав борги. Також по темі: У львівській квартирі вибухнув електросамокат

Як гримнуло, відчуло все село.

Хто ж той підривник, який затіяв криваву помсту і – головне – за які борги? Шокуюча правда

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ICTV / Надзвичайні новини / Вибухівка у відрі як попередження – так підривник мріяв про повернення боргу / 02.09.2021 19:37
02.09.2021 19:37

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