Втратити все – в одну-єдину мить! Вибух газового балона на даху будинку у Запоріжжі

Серйозна пожежа сталась у Запоріжжі.

Там спершу спалахнуло на даху чотириповерхівки.

А потім ще й рвонув газовий балон, який там лишили робочі, які ремонтували дах.

Палало так, що пожежники кілька годин не могли впоратись з вогнем. Також по темі: Страшною смертю загинула закохана пара - пожежа у Києві

Та це був лише початок біди, що спіткала мешканців.

Водою, якою гасили полум’я, знищені квартири.

Наші журналісти були на місці подій.