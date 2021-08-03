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Video: Втратити все – в одну-єдину мить! Вибух газового балона на даху будинку у Запоріжжі

Серйозна пожежа сталась у Запоріжжі. Там спершу спалахнуло на даху чотириповерхівки. А потім ще й рвонув газовий балон, який там лишили робочі, які ремонтували дах. Палало так, що пожежники кілька годин не могли впоратись з вогнем.[read_more_news] Та це був лише початок біди, що спіткала мешканців. Водою, якою гасили полум’я, знищені квартири. Наші журналісти були на місці подій.

Втратити все – в одну-єдину мить! Вибух газового балона на даху будинку у Запоріжжі
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Серйозна пожежа сталась у Запоріжжі.

Там спершу спалахнуло на даху чотириповерхівки.

А потім ще й рвонув газовий балон, який там лишили робочі, які ремонтували дах.

Палало так, що пожежники кілька годин не могли впоратись з вогнем. Також по темі: Страшною смертю загинула закохана пара - пожежа у Києві

Та це був лише початок біди, що спіткала мешканців.

Водою, якою гасили полум’я, знищені квартири.

Наші журналісти були на місці подій.

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ICTV / Надзвичайні новини / Втратити все – в одну-єдину мить! Вибух газового балона на даху будинку у Запоріжжі / 03.08.2021 20:15
03.08.2021 20:15

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