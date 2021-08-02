Вся правда про епічну битву НАБУ і СБУ за Чауса! Кому дістанеться голова судді-втікача

За нього, очевидно, вже скоро битимуться голлівудські сценаристи.

Бо останні 5 років його життя точно варті екранізації.

Його хапали за хабар – з трилітровою банкою грошей, вручали підозру, але він утік до Молдови.

Там його викрали і тепер він не лише підозрюваний, а й потерпілий.

А чого вартує його феєрична поява у трусах на Вінниччині.

Там скандального суддю Миколу Чауса перехопили спецпризначенці СБУ. Також по темі: На Прикарпатті на хабарі спіймали депутата

Але дорогою до Києва їхнє авто оточили вже інші спецпризначенці – із НАБУ.

Спецслужби ледве не перестрілялись, влаштували справжні перегони, підрізали одне одного на мікроавтобусах, протаранили нещасного мотоцикліста.

НАБУшники так захопилися, що взагалі влетіли на територію СБУ.

Чим усе закінчилося?

Чому так б’ються за Чауса?

Де він, зрештою, опинився?

І як взагалі повернувся на батьківщину?

Кадри, без перебільшення, скаженої спецоперації просто зараз.