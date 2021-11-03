Встиг попросити лиш ковток води і помер – чоловіка на Київщині забили до смерті за борги

500 гривень або життя.

У селі на Київщині розігралася справжня кривава драма.

По обіді сусіди знайшли свого 51-річного односельця понівеченим у власній хаті.

Вибиті зуби, переламані ребра – чоловіка віддухопелили так, що він ледве дихав. Також по темі: Спалив документи на землю і повісився через борги - трагічна смерть родини на Харківщині

У такому стані він пролежав більш ніж 12 годин.

До приїзду медиків, устиг попросити лиш ковток води, а тоді помер.

Та хто ж і головне за що над ним так познущався?

Того ж дня копи закували у кайданки 41-річного знайомого загиблого.

Від його одкровень волосся на голові ворушиться. Та у селі підозрюють – історія ще темніша, ніж він розповідає.