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Video: Вполював власного племінника! На Херсонщині 28-річний мисливець підстрелив 14-річного хлопця

Пішов полювати на качок, а підстрелив власного племінника! На Херсонщині 28-річний мисливець вирушив на полювання, прихопивши із собою 14-річного підлітка, та відпочинок перетворився на справжнє жахіття. Чоловік не розрахував відстань і натиснув на гачок, саме тоді, коли в зоні ураження опинився хлопець.[read_more_news] Чи вижив 14-річний Данило? Як же так сталося, що досвідчений мисливець припустився такої безглуздої помилки, та чому місцеві кажуть, що дядько взагалі не мав права полювати? Розбирались наші кореспонденти.

Вполював власного племінника! На Херсонщині 28-річний мисливець підстрелив 14-річного хлопця
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Пішов полювати на качок, а підстрелив власного племінника!

На Херсонщині 28-річний мисливець вирушив на полювання, прихопивши із собою 14-річного підлітка, та відпочинок перетворився на справжнє жахіття.

Чоловік не розрахував відстань і натиснув на гачок, саме тоді, коли в зоні ураження опинився хлопець. Також по темі: Полювання на банкомат з грошима - у Києві невідомі пограбували банк

Чи вижив 14-річний Данило?

Як же так сталося, що досвідчений мисливець припустився такої безглуздої помилки, та чому місцеві кажуть, що дядько взагалі не мав права полювати?

Розбирались наші кореспонденти.

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ICTV / Надзвичайні новини / Вполював власного племінника! На Херсонщині 28-річний мисливець підстрелив 14-річного хлопця / 06.12.2021 19:56
06.12.2021 19:56

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