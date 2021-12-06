Вполював власного племінника! На Херсонщині 28-річний мисливець підстрелив 14-річного хлопця

Пішов полювати на качок, а підстрелив власного племінника!

На Херсонщині 28-річний мисливець вирушив на полювання, прихопивши із собою 14-річного підлітка, та відпочинок перетворився на справжнє жахіття.

Чоловік не розрахував відстань і натиснув на гачок, саме тоді, коли в зоні ураження опинився хлопець. Також по темі: Полювання на банкомат з грошима - у Києві невідомі пограбували банк

Чи вижив 14-річний Данило?

Як же так сталося, що досвідчений мисливець припустився такої безглуздої помилки, та чому місцеві кажуть, що дядько взагалі не мав права полювати?

Розбирались наші кореспонденти.