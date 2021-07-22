Впливова суддя сіла п’яною за кермо і осоромилась на всю Україну

Скандал у столиці.

Пізно ввечері елітна Ауді вилетіла на тротуар і ледь не почавила пішоходів, а за кермом некерованого автомобіля була суддя Деснянського районного суду Києва – Світлана Колегаєва!

Служителька Феміда, кажуть очевидці, була п’яна і просто не впоралася із керуванням.

Навколо жінки зібрався розгніваний натовп і люди вже були готові самотужки покарати водійку.

Але примчали патрульні й зуміли заховати суддю у себе в машині. Також по темі: Пані суддя почула свій вирок за хабарництво у Броварах

Та людей вже було не спинити, вони оточили патрульку, лаяли порушницю на чому світ стоїть і просили копів віддати жінку їм!

Ой що там коїлося.

Але чи насправді суддя п’яною всілася за кермо?

І що ж сталося на дорозі?

Це все поки що таємниця, бо на очах свідків дмухати в драгер суддя відмовилася, а що там коїлося в кабінеті нарколога, хто зна.