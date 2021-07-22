Впливова суддя сіла п’яною за кермо і осоромилась на всю Україну

У Рівному – замах на служителя Феміди
У Полтаві невідомі чоловіки напали на жінку – місцеву суддю Ларису Гольник
Всесильна рука свавілля: суддя закриває від людей справу прокурора-убивці, чому від вас ховають правду?
На Львівщині суддя уникнув покарання за водіння у нетверезому стані
Подробиці скандалу із суддею, на яку копи надягнули наручники
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