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Video: Вперше за шість років в Україні офіційно підтвердили поліомієліт

Поліомієліт повернувся! Вірус, який може назавжди паралізувати людину, виявили на Рівненщині. Захворіла маленька дівчинка. Їй всього рік і чотири місяці.[read_more_news] Через два дні після появи перших симптомів батьки звернулися до медиків і дитину одразу поклали в лікарню. Аналізи показали, що причина недуги – поліовірус, який востаннє фіксували в Україні ще 6 років тому. Звідки ж взялася смертельно небезпечна інфекція та чому захворіла дитина, яка мала би бути щеплена від недуги? Всі подробиці – далі у сюжеті.

Вперше за шість років в Україні офіційно підтвердили поліомієліт
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Поліомієліт повернувся!

Вірус, який може назавжди паралізувати людину, виявили на Рівненщині.

Захворіла маленька дівчинка. Їй всього рік і чотири місяці. Також по темі: Лікарі помирають від коронавірусу - страхування життя для них не працює?

Через два дні після появи перших симптомів батьки звернулися до медиків і дитину одразу поклали в лікарню.

Аналізи показали, що причина недуги – поліовірус, який востаннє фіксували в Україні ще 6 років тому.

Звідки ж взялася смертельно небезпечна інфекція та чому захворіла дитина, яка мала би бути щеплена від недуги?

Всі подробиці – далі у сюжеті.

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ICTV / Надзвичайні новини / Вперше за шість років в Україні офіційно підтвердили поліомієліт / 08.10.2021 20:05
08.10.2021 20:05

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