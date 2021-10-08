Video: Вперше за шість років в Україні офіційно підтвердили поліомієліт
Поліомієліт повернувся!
Вірус, який може назавжди паралізувати людину, виявили на Рівненщині.
Захворіла маленька дівчинка. Їй всього рік і чотири місяці.[read_more_news]
Через два дні після появи перших симптомів батьки звернулися до медиків і дитину одразу поклали в лікарню.
Аналізи показали, що причина недуги – поліовірус, який востаннє фіксували в Україні ще 6 років тому.
Звідки ж взялася смертельно небезпечна інфекція та чому захворіла дитина, яка мала би бути щеплена від недуги?
Всі подробиці – далі у сюжеті.
Вперше за шість років в Україні офіційно підтвердили поліомієліт