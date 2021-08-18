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Video: Ворожка після смерті забрала до себе свого помічника? Пожежа на Полтавщині

Далеко не кожному так щастить, як жителю Полтавщини. Він з’явився у селі без грошей та даху над головою. Все необхідне йому дала місцева шептуха в обмін на допомогу по господарству. [read_more_news] А згодом чоловікові дісталася хата бабці з усім добром, що було всередині. Та він примудрився спалити все це до тла і сам згорів живцем. Але в цій історії не обійшлося без загадкових збігів.

Ворожка після смерті забрала до себе свого помічника? Пожежа на Полтавщині
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Далеко не кожному так щастить, як жителю Полтавщини.

Він з’явився у селі без грошей та даху над головою.

Все необхідне йому дала місцева шептуха в обмін на допомогу по господарству. Також по темі: Безжальне полум'я пожирало бокси з машинами - пожежа у Києві

А згодом чоловікові дісталася хата бабці з усім добром, що було всередині.

Та він примудрився спалити все це до тла і сам згорів живцем.

Але в цій історії не обійшлося без загадкових збігів.

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ICTV / Надзвичайні новини / Ворожка після смерті забрала до себе свого помічника? Пожежа на Полтавщині / 18.08.2021 20:08
18.08.2021 20:08

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