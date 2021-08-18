Ворожка після смерті забрала до себе свого помічника? Пожежа на Полтавщині

Далеко не кожному так щастить, як жителю Полтавщини.

Він з’явився у селі без грошей та даху над головою.

Все необхідне йому дала місцева шептуха в обмін на допомогу по господарству. Також по темі: Безжальне полум'я пожирало бокси з машинами - пожежа у Києві

А згодом чоловікові дісталася хата бабці з усім добром, що було всередині.

Та він примудрився спалити все це до тла і сам згорів живцем.

Але в цій історії не обійшлося без загадкових збігів.