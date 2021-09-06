Вогонь знищив унікальний орган, вартістю €2 млн – як відновлюватимуть Костел святого Миколая у Києві

Пекельний вогонь, який знищив унікальний орган, вартістю майже 2 мільйони євро!

У середмісті Києва палала його архітектурна візитна картка – костел святого Миколая!

Храм звели ще у 1899 році за проєктом відомого архітектора Владислава Городецького. Також по темі: Масштабна пожежа у Києві - безжалісно горів коктейль-бар

І хоча пожежні і примчали в лічені хвилини, врятувати безцінний музичний інструмент не встигли!

Та хто і чому не догледів за святинею?

І чи вдасться тепер відновити первозданний вигляд собору?

Олександр Храпач з’ясовував усі деталі.