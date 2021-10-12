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Video: Вогнеборці Кропивницького на вухах – дві пожежі охопили місто

Попри прохолодну погоду, в Кропивницькому минула доба була аж надто спекотною. Одразу дві моторошні пожежі поставили на вуха все місто. Близько восьмої ранку в середмісті, немов сірник, спалахнув приватний будинок. [read_more_news] А вже надвечір зайнялось багатоквартирне помешкання. Чи обійшлося в цих страшних трагедіях без жертв?

Вогнеборці Кропивницького на вухах – дві пожежі охопили місто
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Попри прохолодну погоду, в Кропивницькому минула доба була аж надто спекотною.

Одразу дві моторошні пожежі поставили на вуха все місто.

Близько восьмої ранку в середмісті, немов сірник, спалахнув приватний будинок.  Також по темі: Масштабна пожежа на Черкащині - горіла хлібопекарня

А вже надвечір зайнялось багатоквартирне помешкання.

Чи обійшлося в цих страшних трагедіях без жертв?

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ICTV / Надзвичайні новини / Вогнеборці Кропивницького на вухах – дві пожежі охопили місто / 12.10.2021 20:18
12.10.2021 20:18

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