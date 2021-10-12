Вогнеборці Кропивницького на вухах – дві пожежі охопили місто

Попри прохолодну погоду, в Кропивницькому минула доба була аж надто спекотною.

Одразу дві моторошні пожежі поставили на вуха все місто.

Близько восьмої ранку в середмісті, немов сірник, спалахнув приватний будинок. Також по темі: Масштабна пожежа на Черкащині - горіла хлібопекарня

А вже надвечір зайнялось багатоквартирне помешкання.

Чи обійшлося в цих страшних трагедіях без жертв?