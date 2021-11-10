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Video: Водії не поділили дорогу під Уманню – автотроща на Черкащині

Двоє водіїв із численними травмами потрапили у лікарню після ДТП на Черкащині. Чоловіки не поділили дорогу під Уманню. Пенсіонер на Мазді раптово вискочив на зустрічну смугу, просто в лоб Джилі. Водій останнього намагався втекти, але зіткнення не вдалось уникнути. [read_more_news] Після удару авто злетіло з дороги у кювет. Кермувальник втратив свідомість і опритомнів у суцільній темряві, дві години! Чи вдалося вижити обом водіям у цій кривавій аварії? Чому ж сталося таке лихо? Дізнаєтесь просто зараз.

Водії не поділили дорогу під Уманню – автотроща на Черкащині
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Двоє водіїв із численними травмами потрапили у лікарню після ДТП на Черкащині.

Чоловіки не поділили дорогу під Уманню.

Пенсіонер на Мазді раптово вискочив на зустрічну смугу, просто в лоб Джилі.

Водій останнього намагався втекти, але зіткнення не вдалось уникнути. Також по темі: Жителі Умані залишились без газу - чому на Черкащині людей не квапляться витягати із біди

Після удару авто злетіло з дороги у кювет.

Кермувальник втратив свідомість і опритомнів у суцільній темряві, дві години!

Чи вдалося вижити обом водіям у цій кривавій аварії?

Чому ж сталося таке лихо?

Дізнаєтесь просто зараз.

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ICTV / Надзвичайні новини / Водії не поділили дорогу під Уманню – автотроща на Черкащині / 10.11.2021 19:57
10.11.2021 19:57

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