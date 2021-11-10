Водії не поділили дорогу під Уманню – автотроща на Черкащині

Двоє водіїв із численними травмами потрапили у лікарню після ДТП на Черкащині.

Чоловіки не поділили дорогу під Уманню.

Пенсіонер на Мазді раптово вискочив на зустрічну смугу, просто в лоб Джилі.

Водій останнього намагався втекти, але зіткнення не вдалось уникнути. Також по темі: Жителі Умані залишились без газу - чому на Черкащині людей не квапляться витягати із біди

Після удару авто злетіло з дороги у кювет.

Кермувальник втратив свідомість і опритомнів у суцільній темряві, дві години!

Чи вдалося вижити обом водіям у цій кривавій аварії?

Чому ж сталося таке лихо?

Дізнаєтесь просто зараз.